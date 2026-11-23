Die SAP-Aktie hat innerhalb weniger Handelstage erheblich an Wert verloren und setzt ihre Schwächephase am Montag, dem 23. November 2026, zunächst fort. Seit dem 16. November büßte der Softwarekonzern zwischenzeitlich rund 15 Prozent seines Börsenwerts je Aktie ein. Trotz starker Cloud-Zahlen bleiben die Erwartungen an das KI-Geschäft und die weitere Entwicklung des Softwaremarktes entscheidende Unsicherheitsfaktoren.SAP-Aktie fällt zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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