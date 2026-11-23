Mit der Novellierung der Förderrichtlinien für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages am 8. Juli 2026 auch die Einführung von lokalen Wertschöpfungsanforderungen für Wärmepumpen beschlossen. In der Förderung soll somit in Zukunft berücksichtigt werden, ob Wärmepumpen in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem assoziierten Markt produziert wurden. Damit sollen die einheimische Wirtschaft gestärkt und Arbeitsplätze in Europa geschützt werden. Ziel seien weiterhin resiliente Lieferketten. Bislang war dieser Wertschöpfungsbonus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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