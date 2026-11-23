Neuenburg - Die Schweizer Hotels haben im Oktober mehr Übernachtungen verzeichnet als vor einem Jahr. Besonders deutlich legte die Nachfrage aus Europa und Amerika zu, während die Gäste aus Asien für weniger Logiernächte sorgten. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie aus der am Montag publizierten zweiten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht. Die Nachfrage aus dem In- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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