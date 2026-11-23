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Halbleiter-Aktien, darunter auch die von Infineon, standen zuletzt stark unter Druck. Trotz der Erholung am Montag könnte es für einen Einstieg noch zu früh sein.

Infineon kann sich dem Nvidia-Crash nicht entziehen

In der vergangenen Woche haben sich die Kursverluste bei Technologiewerten, allen voran Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten, dramatisch beschleunigt. Angeführt von den dramatischen Entwicklungen beim Branchenprimus Nvidia hat der Philadelphia Semiconductor Index allein am Freitag fast 11 Prozent an Wert verloren. Gegenüber seinem Rekordhoch im Juni hat das Halbleiterbarometer inzwischen knapp 43 Prozent an Wert verloren. Das entspricht technisch einem Bärenmarkt und kann in der Kürze der Zeit auch als Crash bezeichnet werden.

Die Entwicklung der Aktie des deutschen Halbleiterprimus Infineon spiegelt das wider. Nach einer sehr starken ersten Jahreshälfte und der Einstellung des uralten Kursrekordes aus Zeiten der Dotcom-Blase verloren die Anteile in den vergangenen Wochen fast die Hälfte ihres Wertes. Nicht nur war die Aktie technisch zeitweise deutlich überhitzt, sie war gleichzeitig auch fundamental überbewertet. Das wurde jetzt größtenteils korrigiert.

Am Montag verzeichnet Infineon gemeinsam mit dem Gesamtmarkt kräftige Erholungsgewinne. Bis zur Mittagszeit legte das Papier über 4 Prozent zu. Entwarnung bedeutet das allerdings noch keine, denn die Aktie hat zuletzt eine wichtige Unterstützungszone aufgegeben. Noch ist der vor rund 18 Monaten gestartete Aufwärtstrend zwar intakt, doch das für einen Einstieg attraktivere Einstiegsniveau liegt eigentlich noch ein gutes Stück tiefer.

Die laufende Korrektur könnte noch nicht am Ziel sein ...

In den vergangenen Jahren handelte die Infineon-Aktie überwiegend seitwärts. Ein Großteil des Kursgeschehens fand innerhalb der Trading-Range zwischen 30 und 40 Euro statt - ein Ausdruck der lange schwachen Nachfrage nach Automobil- und Industriehalbleitern. Den Durchbruch brachte erst der Boom bei Rechenzentren für KI-Anwendungen. Mit dessen Hilfe gelang nach dem Jahreswechsel der Ausbruch aus der jahrelangen Trading-Range. Es folgte, nur kurz unterbrochen von einer Korrektur im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg, der anschließende Höhenflug auf neue Rekordnotierungen.

Dadurch ist es mit Blick auf die technischen Indikatoren zu einer deutlichen Überhitzung des Kursgeschehens gekommen. Auch die Unternehmensbewertung ist mit Gewinnvielfachen von fast 80 völlig aus dem Ruder gelaufen und übertraf damit sogar hoch bewertete Überflieger wie Nvidia-Rivale AMD. Es folgte gemeinsam mit dem Branchentrend der steile Absturz, der sich in einen hartnäckigen, mittelfristigen Abwärtstrend verstetigt hat. Dem zum Opfer gefallen ist neben den Durchschnittslinien, in denen es mit einem Death Cross inzwischen zu einem markanten Verkaufssignal gekommen ist, auch der Unterstützungsbereich um 48 Euro.

Die Trendlinie des im April 2025 gestarteten Aufwärtstrends wird bislang zwar von den Verkäuferinnen und Verkäufern respektiert und dient am Montag für die technische Ausgangsbasis des Rebounds, die anhaltend schwachen technischen Indikatoren könnten jedoch dazu führen, dass die Aktie in den kommenden Wochen weiter in Richtung 40 Euro und damit dem alten Ausbruchsniveaus zurückfällt.

... 40 Euro bieten sowohl technisch als auch fundamental das bessere Einstiegsniveau

Hier wären zwei wichtige Bedingungen für eine nachhaltige Kurserholung erfüllt, die es gegenwärtig noch nicht sind. Zum einen wäre die Aktie in diesem Preisbereich mit Blick auf den RSI sowohl im Tages- als auch im Wochenchart überverkauft. Gleichzeitig würde der Kursverlauf mit dem (zwischenzeitlichen) Ausbruch aus dem fallenden Keil (eigentlich ein bullish zu interpretierendes Kursmuster) ein Kapitulationssignal liefern - mit einem solchen sollten alle übrigen aus Verkäuferinnen und Verkäufer aus dem Markt gespült sein.

Zum anderen würde die Infineon-Aktie auf diesem Kurs- auch wieder ein vernünftiges Bewertungsniveau mit ausreichend großer Sicherheitsmarge bieten. Gegenwärtig ist der Halbleiterhersteller mit einem KGVe 2026 von 52,2 und für 2027 mit etwa 19 bewertet. Eine Korrektur um 20 weitere Prozent würde Gewinnvielfache von etwa 40 und 15 bedeuten. Vor allem das KGV für 2027 würde damit gegenüber dem 10-Jahres-Mittel von 35 einen großen Risikopuffer bieten, sollte es doch zu einer spürbaren Verlangsamung des Booms bei KI-Rechenzentren kommen. Das ist gegenwärtig gegenüber wachstumsstärkeren Halbleiterunternehmen nicht der Fall.

Fazit: Kapitalerhalt steht jetzt vor neuem Risiko!

Die Infineon-Aktie erholt sich am Montag nach dem Ausverkauf der Halbleiterbranche in der vergangenen Woche deutlich, doch Anlegerinnen und Anleger sollten sich mit einem Einstieg vorerst zurückhalten. Zum einen ist das Chartbild unverändert stark angeschlagen und gespickt mit Verkaufssignalen und zum zweiten bietet die Aktie mit Blick auf die Unternehmensbewertung noch keine ausreichend große Sicherheitsmarge gegenüber möglichen Gewinnrevisionen für 2027 und darüber hinaus. Ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis für Long-Einstiege böte sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive erst ein Einstieg im Bereich von 40 Euro, der charttechnisch eine massive Unterstützung bildet.

Bis klar ist, ob der Erholungsversuch des angeschlagenen Gesamtmarktes zum Wochenauftakt nachhaltig ist oder nicht, sollten Anlegerinnen und Anleger nicht um neues Risiko, sondern vor allem um Kapitalerhalt bemüht sein. Wer auf ihrer oder seiner Watchliste zuschlagen möchte, sollte das zu Kursen tun, die gegenüber den gewünschten Einstiegskursen nochmal um 10 bis 20 Prozent niedriger liegen. Übertreibungen finden am Aktienmarkt nicht nur zur Ober-, sondern gelegentlich eben auch zur Unterseite statt.

Gastautor: Max Gross

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