Die österreichische Versicherungsgruppe hatte am Freitag einen eher ungünstigen Tag erwischt. Ihr optimistischer Ausblick ging in KI-geprägt negativer Marktstimmung unter. Heute legt die UNIQA-Aktie in Wien ca. 5 % zu, zurzeit 19,38 €.Im Heimatmarkt die Nr. 2, liegt der internationale Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Im Zeitraum Q1 bis Q3 trugen insbesondere Polen (+ 38 %), Tschechien/Slowakei (+ 16 %) und Ungarn (+ 46 %, auf absolut geringerem Niveau) zur Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses bei. Insgesamt konnte das "Technical Result" im internationalen Geschäft um 19 % verbessert werden.Konzernweit wuchs der Vorsteuergewinn um 17 % auf 495 Mio. €. Auf dieser Basis nannte CEO Brandstetter das Jahresziel 590 bis 610 Mio. € (zuvor 540 bis 570 Mio. €).Zudem stieg das Nettoergebnis um 18,6 % auf 395 Mio. € (ebenfalls 9 Monate). Die gebuchten Bruttoprämien (quasi die Erlöse) lagen bei knapp 7 Mrd. € (+ 9,2 %).Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (23. bis 25. November) in Frankfurt präsentiert sich UNIQA am Dienstag. Als weiterer Konferenztermin folgt am 3. Dezember die Präsentation beim "Vienna Calling" der Wiener Börse.Chart: Wir stellen UNIQA u. a. in den Vergleich mit VIENNA INSURANCE und ALLIANZ.Helmut Gellermann