Die österreichische Versicherungsgruppe hatte am Freitag einen eher ungünstigen Tag erwischt. Ihr optimistischer Ausblick ging in KI-geprägt negativer Marktstimmung unter. Heute legt die UNIQA-Aktie in Wien ca. 5 % zu, zurzeit 19,38 €.
Im Heimatmarkt die Nr. 2, liegt der internationale Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Im Zeitraum Q1 bis Q3 trugen insbesondere Polen (+ 38 %), Tschechien/Slowakei (+ 16 %) und Ungarn (+ 46 %, auf absolut geringerem Niveau) zur Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses bei. Insgesamt konnte das "Technical Result" im internationalen Geschäft um 19 % verbessert werden.
Konzernweit wuchs der Vorsteuergewinn um 17 % auf 495 Mio. €. Auf dieser Basis nannte CEO Brandstetter das Jahresziel 590 bis 610 Mio. € (zuvor 540 bis 570 Mio. €).
Zudem stieg das Nettoergebnis um 18,6 % auf 395 Mio. € (ebenfalls 9 Monate). Die gebuchten Bruttoprämien (quasi die Erlöse) lagen bei knapp 7 Mrd. € (+ 9,2 %).
Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (23. bis 25. November) in Frankfurt präsentiert sich UNIQA am Dienstag. Als weiterer Konferenztermin folgt am 3. Dezember die Präsentation beim "Vienna Calling" der Wiener Börse.
Chart: Wir stellen UNIQA u. a. in den Vergleich mit VIENNA INSURANCE und ALLIANZ.
Helmut Gellermann
Im Heimatmarkt die Nr. 2, liegt der internationale Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Im Zeitraum Q1 bis Q3 trugen insbesondere Polen (+ 38 %), Tschechien/Slowakei (+ 16 %) und Ungarn (+ 46 %, auf absolut geringerem Niveau) zur Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses bei. Insgesamt konnte das "Technical Result" im internationalen Geschäft um 19 % verbessert werden.
Konzernweit wuchs der Vorsteuergewinn um 17 % auf 495 Mio. €. Auf dieser Basis nannte CEO Brandstetter das Jahresziel 590 bis 610 Mio. € (zuvor 540 bis 570 Mio. €).
Zudem stieg das Nettoergebnis um 18,6 % auf 395 Mio. € (ebenfalls 9 Monate). Die gebuchten Bruttoprämien (quasi die Erlöse) lagen bei knapp 7 Mrd. € (+ 9,2 %).
Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (23. bis 25. November) in Frankfurt präsentiert sich UNIQA am Dienstag. Als weiterer Konferenztermin folgt am 3. Dezember die Präsentation beim "Vienna Calling" der Wiener Börse.
Chart: Wir stellen UNIQA u. a. in den Vergleich mit VIENNA INSURANCE und ALLIANZ.
Helmut Gellermann
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