Auf dem Kapitalmarkttag hat das Management ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: Eine Milliarde Euro EBITDA bis 2030.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|CTS Eventim hat große Pläne
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