Volketswil - Beim kriselnden Möbelhändler Micasa kommt es bereits wieder zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Manuel Landolt hat sich entschieden, sein Amt niederzulegen und das Unternehmen voraussichtlich per Ende Februar 2027 zu verlassen, wie Micasa am Montag mitteilte. Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es weiter. Der ...

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