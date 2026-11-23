Nur elf Tage nach seinem Abgang sitzt Jensen Huang wieder am Steuer von Nvidia. Der Verwaltungsrat holte den Gründer nach Gesprächen mit der US-Regierung zurück, die Aktie sprang um mehr als 31 Prozent. Nvidia hat seinen Chef zurück. Der Verwaltungsrat setzte Jensen Huang am Montag mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und Vorstandschef ein, elf Tage nach dessen Rücktritt. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als 30 Prozent zu. Mehr als drei Jahrzehnte hatte der ...

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