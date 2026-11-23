Die 2G Energy AG meldet den größten Einzelauftrag ihrer Unternehmensgeschichte auf dem deutschen Markt. Ein Energieversorger bestellt mehrere Kraft-Wärme-Kopplungsmodule mit einer elektrischen Gesamtleistung im mittleren zweistelligen Megawattbereich. Gleichzeitig wächst das Servicegeschäft rasant und die Produktion läuft auf Hochtouren. Doch trotz eines Umsatzplus von 28 Prozent im dritten Quartal bleibt die EBIT-Marge mit 1,4 Prozent niedrig. Für die 2G Energy Aktie wird das vierte Quartal damit zum entscheidenden Belastungstest. 2G Energy: Größter Deutschland-Auftrag der Unternehmensgeschichte ...

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