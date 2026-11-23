Klaus Müller, seit 2022 Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, soll bis 2032 im Amt bleiben. Das hat der Beirat der Bonner Behörde am Montag laut eigener Mitteilung "mit großer Mehrheit" vorgeschlagen. Der aus jeweils 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und des Bundesrates bestehende Beirat hat das gesetzliche Recht, den Präsidenten oder die Präsidentin der Bundesnetzagentur sowie zwei Vizepräsidenten oder -präsidentinnen vorzuschlagen. Benannt werden sie von der Bundesregierung, die formale Ernennung erfolgt durch den Bundespräsidenten. ...

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