Nach einer aufgedeckten Affäre ist Nvidia-Chef Jensen Huang von seinem Posten zurückgetreten - nur, um jetzt zurückzukehren. Beide Seiten machen sich lächerlich, findet unser Autor. Jensen Huang hat seine Posten bei Nvidia. Nach der Interimslösung Colette Kress steht jetzt sein dauerhafter Nachfolger fest. Es ist: Jensen Huang. Möglich macht es offenbar der Aufsichtsrat, der einstimmig für die Rückkehr gestimmt hat. Es ist das vorläufige Ende einer ...

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