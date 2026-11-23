Hamburg (ots) -Wer Haare regelmäßig entfernt, kennt den wiederkehrenden Aufwand. IPL für zu Hause setzt anders an: Lichtimpulse können das Haarwachstum langfristig reduzieren. Doch wie funktioniert die Methode, welche Rolle spielt der Hautton und worauf sollten insbesondere Menschen mit empfindlicher Haut achten?Der Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://www.philips.de/c-m-pe/ipl/lumea-ipl-9900-pro) ermöglicht die lichtbasierte Haarentfernung zu Hause und unterstützt Anwender:innen mit integrierten SmartSkin-Sensoren bei der Auswahl einer geeigneten Lichtintensität. Auch bei empfindlicher Haut kann eine IPL-Behandlung infrage kommen, sofern Hautton und Haarfarbe für die Anwendung geeignet sind und keine Ausschlusskriterien vorliegen.Neben der IPL-Technologie verfügt das Gerät über App-Unterstützung und eine Audioführung, die Schritt für Schritt durch die Behandlung begleitet. Für eine sichere und möglichst angenehme Anwendung sind insbesondere die individuelle Eignung, die korrekte Einstellung der Lichtintensität sowie die Beachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entscheidend.Wie wirkt IPL auf das Haar?Bei der IPL-Technologie (Intense Pulsed Light) treffen gezielte Lichtimpulse auf die Haare und werden dort vom Farbpigment Melanin aufgenommen. Die entstehende Wärme wirkt auf die Haarwurzel und kann dazu beitragen, das Haarwachstum langfristig zu reduzieren.Da Haare unterschiedliche Wachstumsphasen durchlaufen, ist eine einzelne Anwendung nicht ausreichend. IPL wird nach einem festgelegten Behandlungsplan (https://www.philips.de/c-e/mein-ipl-einstieg/ipl-alle-serien/ipl-schritt-5-behandlungen-planen) angewendet: Philips empfiehlt eine anfängliche Behandlungsphase von vier Behandlungen alle zwei Wochen. Darauf folgen Nachbehandlungen alle vier Wochen, um die erreichte Haarreduktion aufrechtzuerhalten.Was macht der SmartSkin-Sensor bei Philips Lumea?Der Philips Lumea IPL 9900 Pro nutzt SmartSkin-Sensoren, um den Hautton zu erfassen und bei der Wahl einer geeigneten Lichtintensität zu unterstützen. Das Gerät bietet fünf Intensitätsstufen. Die Technologie kann die Einstellung erleichtern, ersetzt aber weder den Hautverträglichkeitstest (https://www.philips.de/c-e/mein-ipl-einstieg/ipl-alle-serien/ipl-schritt-2-hauttest-durchfuehren) noch die Prüfung der Ausschlusskriterien und Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung.Tut IPL weh und worauf sollten Menschen mit empfindlicher Haut achten?Bei IPL können je nach Person und behandelter Körperregion Empfindungen auf der Haut auftreten. Ob die Behandlung als unangenehm wahrgenommen wird, ist individuell.Mit SmartPulse Lichttechnologie erzeugt Philips Lumea sanfte Lichtimpulse an der Haarwurzel und trägt so dazu bei, das Nachwachsen der Haare im Laufe der Zeit zu reduzieren. Die einzigartige Lumea IPL SmartPulse Technologie bietet ein bewährtes Gleichgewicht aus Lichtenergie, Lichtfarbe und Impulsdauer für Schutz, Wirksamkeit und Sanftheit. Diese Abstimmung ermöglicht laut Hersteller eine wirksame Haarreduktion bei einer möglichst angenehmen Anwendung - für bis zu 5 Jahre lang ein Gefühl seidig glatter Haut.* Zusätzlich unterstützen der SmartSkin-Sensor und fünf einstellbare Lichtenergiestufen die Auswahl einer geeigneten Behandlungseinstellung. Ein integrierter UV-Filter und ein Sicherheitssystem ergänzen die technischen Schutzfunktionen des Geräts und verhindern unbeabsichtigte Lichtimpulse.Für empfindliche Haut sind die Hinweise zur Eignung, ein Hautverträglichkeitstest nach Anleitung und die passende Einstellung besonders wichtig. Empfindliche Haut ist aber nicht automatisch ein Ausschlusskriterium.Für wen ist IPL als Haarentfernungs-Methode geeignet?Die Eignung hängt unter anderem vom Hautton und der natürlichen Farbe der Körperhaare an den Behandlungsstellen ab. Philips Lumea IPL 9900 Pro ist nicht für alle Haut- und Haartypen geeignet. Bei sehr dunklen Hauttönen kann die Lichtenergie weniger gezielt auf die Haare wirken, da auch die Haut einen Teil des Lichts aufnimmt. Sehr hellblonde, rote, graue oder weiße Körperhaare enthalten hingegen zu wenig Pigment, um ausreichend auf die Lichtimpulse zu reagieren. Bei Unsicherheiten vor der Anwendung sind die Kompatibilitätstabelle (https://www.philips.de/c-e/mein-ipl-einstieg/ipl-alle-serien/lumea-ipl-was-ist-ipl) sowie sämtliche Ausschlusskriterien in der Bedienungsanleitung zu prüfen.Wie schnell kann IPL sichtbare Ergebnisse erzielen?Philips gibt für den Lumea IPL 9900 Pro eine Haarreduktion von mehr als 80 Prozent nach zwei Anwendungen an.** Die tatsächlichen Ergebnisse können individuell variieren. Für eine langfristige Haarreduktion ist es wichtig, den empfohlenen Behandlungsplan konsequent einzuhalten.Schritt für Schritt durch die Behandlung mit der Philips Lumea AppDie Philips Lumea App begleitet Anwender:innen mit gesprochenen Schritt-für-Schritt-Anweisungen durch die Behandlung. Die Audioführung kann Orientierung geben, während die einzelnen Körperbereiche behandelt werden. Sie ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung und die dort beschriebenen Sicherheitsprüfungen.Lohnt sich die Investition in ein IPL-Gerät?Der Philips Lumea IPL 9900 Pro hat einen UVP*** von 799,99 Euro. Ob sich die Anschaffung rechnet, hängt von der individuellen Nutzung und den sonstigen Haarentfernungskosten ab. Eine grobe Modellrechnung: Acht Studio-Termine pro Jahr zu angenommenen 50 Euro pro Termin summieren sich über drei Jahre auf 1.200 Euro - gegenüber dem einmaligen UVP*** von 799,99 Euro.Das ist kein garantierter Sparbetrag: Salonpreise, Zahl der Termine und persönliche Nutzung variieren; Fahrtkosten, Preisänderungen und mögliche weitere Kosten sind nicht berücksichtigt. Vor allem sollten Eignung und sichere Anwendung Vorrang vor einem Kostenvergleich haben.Mehr Informationen zum Philips Lumea IPL 9900 Pro gibt es auf der Philips-Webseite (https://www.philips.de/c-p/BRC341_00/brc341-lumea-ipl-9900-pro-ipl-haarentfernungsgeraet-mit-sense).* Basierend auf klinischen Daten und Verbraucherstudien mit mehr als 100 Anwender:innen mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in der Nutzung von Lumea. Behandungsplan siehe Bedienungsanleitung.** Medianergebnisse an den Beinen.*** Preishoheit obliegt dem Handel.Pressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6396427