Der BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft kritisiert die Bundesregierung dafür, dass sie die Senkung der Stromsteuer für alle aus Einsparungen beim EEG gegenfinanzieren will. Dabei beruht das Gegenfinanzierungsmodell der Politik auf weiterhin hohen Börsenstrompreisen. Genau diese befördert sie mit ihrer aktuellen Politik, kritisiert der BNW am Montag. Zum einen könnte der Redispatch-Vorbehalt, der im Netzpaket vorgesehen ist, den Ausbau der Erneuerbaren bremsen und damit fossile weiter preissetzend an der Strombörse bleiben. Zum anderen sorgt das Hin und Her beim EEG für Verunsicherung in der ...

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