Bern - Die Grünen gehen selbst ins Rennen um den Sitz von SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Die Bundeshausfraktion tritt mit der Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini an. Fraktionschefin Greta Gysin und Parteipräsidentin Lisa Mazzone stellten die Kandidatin der Grünen am Montag in Bern den Medien vor. Sie wollten damit Verantwortung übernehmen und dem Parlament eine echte Auswahl ermöglichen. Dem mit dem Zweierticket mit Thomas Aeschi und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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