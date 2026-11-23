Die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel von Nvidia hat am Montagnachmittag für eine kräftige Erholung bei KI-Werten gesorgt. Im Dax führten Infineon, Siemens Energy und Hochtief die Gewinnerliste mit Aufschlägen zwischen 5,6% und 7,7% an, im MDax legten Siltronic, Aixtron, Suess Microtec und Jenoptik sogar zwischen 8,6% und 14% zu. Damit stellt sich die Frage: Trägt die Personalie eine nachhaltige Trendwende im KI-Sektor? Huang übernimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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