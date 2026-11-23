Paukenschlag bei Nvidia: Nach dem überraschenden Rücktritt vor elf Tagen ist Mitgründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef zurückgekehrt. Der Verwaltungsrat traf die Entscheidung einstimmig und begründete sie unter anderem damit, dass nach Gesprächen und Rückmeldungen aus US-Regierungskreisen kein nationales Sicherheitsrisiko durch Huangs Rückkehr bestehe. An der Börse löste die Nachricht eine Kursexplosion aus: Die Nvidia-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de