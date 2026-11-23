Paukenschlag bei Nvidia: Nach dem überraschenden Rücktritt vor elf Tagen ist Mitgründer Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef zurückgekehrt. Der Verwaltungsrat traf die Entscheidung einstimmig und begründete sie unter anderem damit, dass nach Gesprächen und Rückmeldungen aus US-Regierungskreisen kein nationales Sicherheitsrisiko durch Huangs Rückkehr bestehe. An der Börse löste die Nachricht eine Kursexplosion aus: Die Nvidia-Aktie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.