Bei Nvidia überschlagen sich die Ereignisse. Nach seinem überraschenden Rücktritt kehrt Jensen Huang als Konzernchef zurück. Die Aktie schießt am Montag im regulären US-Handel zeitweise um mehr als +30 % nach oben. Könnte das die Trendwende nach dem heftigen KI-Ausverkauf sein? Nvidia-Aktie schießt nach überraschender Nachricht nach oben Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet. Am Montag hat Nvidia bekannt gegeben, dass Jensen Huang mit sofortiger ...

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