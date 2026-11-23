Bei der Fresenius-Aktie ist zuletzt etwas Sand ins Getriebe geraten. Nach einer kräftigen Erholung verlor das Papier innerhalb einer Woche rund vier Prozent und notierte am 23. November bei etwa 51,90 Euro. Gewinnmitnahmen treffen damit auf eine weiterhin überzeugende operative Entwicklung. Auf Sicht von sechs Monaten liegt die Aktie allerdings noch immer deutlich im Plus. Fundamental liefert der Gesundheitskonzern gute Argumente: Im dritten Quartal ...

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