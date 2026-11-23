November 2026 -

Positionierung der TBF-Fonds - wir nutzten außergewöhnlich starke Signale im Q-Faktor am Freitag

Zusätzlich zu unserem Risikomodell "Q-Faktor" haben wir vor einem Jahr einen weiteren Indikator entwickelt, der das Risikolevel des Aktienmarktes (S&P 500) misst. Hier ist die aktuelle Konstellation inklusive des Schlusskurses vom Freitag:

Wenn wie neuerdings das Risikolevel in diesem Bereich nach unten in den Minusbereich vordringt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer massiven Gegenbewegung stark an. Es kann grundsätzlich weiter nach unten gehen (in diesem Fall um weitere 300 Punkte im S&P gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag), aber das Verhältnis von Risiko zu Chance liegt bei 4,6 zu 100. Deswegen erhöhten wir unsere Aktienallokation am Freitag zunehmend und verstärkt gegen Handelsschluss in den USA bei 6.910 Punkten im S&P 500.

Sobald das Tief im Risikolevel markiert wurde, erfolgte statistisch gesehen bisher häufig eine starke Gegenbewegung. Diese erstreckte sich meist über 3 bis 6 Monate (tendenziell eher 6 Monate) und resultierte in neuen Allzeithochs1. In unserer Berechnung wären das 8.013 Punkte im S&P 500. Unsere Fonds erhöhen jedes Mal die Aktienquote, sobald sich diese Konstellation ergibt - mit dem Risiko, dass wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, wie tief der Markt fällt. Aber die Chance danach ist so hoch, dass wir bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Wir kaufen den Markt lieber in deutlicher Schwäche, mit dem Risiko, die ersten Positionen zu früh zu kaufen, als eine solche mögliche Aufwärtsbewegung nicht mitzumachen. Daher neigen die TBF-Fonds leider zu kurzfristiger Schwäche, um dann überproportional zulegen zu können. Diese Strategie haben wir in allen Bewegungen seit 2020 so umgesetzt, und die Rendite zeigt die entsprechende Bilanz über 6 Jahre hinweg.