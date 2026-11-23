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Jensen Huang ist zurück bei NVIDIA, die Aktie springt kräftig. Das Discount-Zertifikat hat sein Potenzial großteils ausgeschöpft - mein Anlagedepot steht auf einem neuen Allzeithoch.

Es gibt Trades, die brauchen Geduld. Und es gibt Trades, die gehen so schnell auf, dass man selbst kaum hinterherkommt. Am Wochenende habe ich im Anlagedepot-Update meinen Einstieg bei NVIDIA vorgestellt, am Montagmorgen ist das Discount-Zertifikat zur Börseneröffnung ins Depot gekommen. Wenige Stunden später kam die Nachricht, die den Markt elektrisiert hat: Jensen Huang ist zurück bei NVIDIA. Die Aktie ist daraufhin kräftig nach oben gesprungen - und mein Discount-Zertifikat gleich mit.

Warum ich den Gewinn sofort mitnehme

Ein Discount-Zertifikat lebt davon, dass man die Aktie mit einem Abschlag bekommt und dafür auf Kursgewinne oberhalb des Caps verzichtet. Ist das Zertifikat bereits stark gestiegen, bleibt bis zur maximalen Auszahlung nur noch ein kleiner Teil der ursprünglich möglichen Rendite übrig. Genau das ist jetzt passiert: Die potenzielle Seitwärtsrendite ist durch den Kurssprung massiv geschrumpft. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich damit deutlich verschlechtert. Für mich ist das der klassische Moment, den Gewinn mitzunehmen, statt auf den letzten Rest zu warten.

Ich habe das NVIDIA Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der WKN MN0D1K deshalb noch am selben Tag wieder verkauft - live im Video, die Position ist komplett geschlossen. Klar ist aber auch: So schnell geht es natürlich nicht immer. In diesem Fall wäre es aus meiner Sicht aber nicht sinnvoll gewesen, das Papier weiter zu halten.

Abwarten hat sich gelohnt

Der Trade zeigt, warum es sich auszahlt, nicht in jeder Phase voll investiert zu sein. Ich habe bewusst gewartet, bis die Volatilität extrem hoch war, und bin erst dann eingestiegen - in das Discount-Zertifikat auf NVIDIA und in das DAX Capped Bonus-Zertifikat der DZ BANK mit der WKN DN4JCV. Beide Positionen lagen schnell deutlich im Plus. Die Indizes ziehen kräftig an, allen voran die Technologiewerte. Das DAX Capped Bonus-Zertifikat lasse ich vorerst weiter laufen, das Discount-Zertifikat auf den DAX steht wieder etwa auf Einstandsniveau.

Unterm Strich ist mein Anlagedepot damit auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Wie ich den Verkauf umgesetzt habe und wie die Positionen im Depot jetzt aussehen, zeige ich im kurzen Video-Update.

? Das vollständige Anlagedepot-Update im Video: NVIDIA-Volltreffer: Gewinn mitgenommen, Depot auf Allzeithoch

Risikohinweis: Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Der Handel mit Zertifikaten und anderen Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Enthaltene Werte: US67066G1040,DE0008469008,DE000MN0D1K6,DE000DN4JCV4