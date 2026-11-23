Der Bundestag hat den Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2027 beschlossen. Kleinen und mittleren Unternehmen stehen damit zinsgünstige Finanzierungen und Beteiligungskapital in Höhe von rund zwölf Milliarden Euro zur Verfügung.
Die Mittel stammen aus dem Sondervermögen des European Recovery Programs (ERP) und werden von der KfW als Darlehen oder Beteiligungskapital ausgereicht. Sie decken Investitionen und Betriebsmittel ab, unterstützen Gründungen und stehen Unternehmen aus allen Branchen offen. Charakteristisch für das Programm sind besonders günstige Zinssätze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Mittel stammen aus dem Sondervermögen des European Recovery Programs (ERP) und werden von der KfW als Darlehen oder Beteiligungskapital ausgereicht. Sie decken Investitionen und Betriebsmittel ab, unterstützen Gründungen und stehen Unternehmen aus allen Branchen offen. Charakteristisch für das Programm sind besonders günstige Zinssätze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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