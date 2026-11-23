FRANKFURT (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs als Chef des KI-Chipgiganten Nvidia hat am Montag die Investoren in Begeisterung versetzt. Der deutsche Leitindex Dax stieg um 2,15 Prozent auf 25.337,27 Punkte, angetrieben vor allem von den Profiteuren Künstlicher Intelligenz. Technologieaktien schnellten teils prozentual zweistellig nach oben. Dem MDax verhalfen diese Kursgewinne zu einem Plus von 1,93 Prozent auf 29.296,26 Punkte.

Auf ein Nvidia -Beben folgt das nächste: Der Chip-Riese hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst vor wenigen Tagen abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze zurückgeholt. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Auf einen Schlag weggewischt waren damit Zweifel an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern.

"Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader. Die Anleger sähen wieder einen Silberstreif an einem zuletzt trüben Börsenhimmel. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben./bek/mis

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