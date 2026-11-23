Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.337 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Dementsprechend notierten die meisten Dax-Werte im Plus. Zu den größten Gewinnern zählten dabei die Aktien von Siemens Energy, Infineon und Hochtief."Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia sorgt für ein Kursfeuerwerk im Technologiesektor und hat damit auch dem Dax neuen Schwung verliehen und ihn wieder komfortabel über die Marke von 25.000 Punkten befördert", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Der Aufsichtsrat des Halbleitergiganten hat den früheren Vorstandschef wieder zum CEO ernannt und in das Board zurückgeholt. Damit reagiert das Unternehmen auf den zuletzt massiv gestiegenen Druck von Mitarbeitern, Investoren und der Politik. Selbst Elon Musk hatte sich am Wochenende eingeschaltet und auf seiner Plattform X über eine mögliche Übernahme von 50 Prozent des Konzerns und die Wiedereinsetzung des Nvidia-Gründers spekuliert. Die Geschichte hatte zunehmend skurrile Züge angenommen. Mit Huangs Rückkehr dürfte nun zumindest auf der Führungsebene wieder etwas Ruhe einkehren."Allerdings warte auf den alten und neuen Vorstandschef eine ganze Reihe schwieriger Aufgaben. Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China blieben erhebliche Belastungsfaktoren. Huang müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen."Für die internationalen Aktienmärkte komme die Nachricht dennoch zum richtigen Zeitpunkt. "Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage könnte die Rückkehr Huangs einen wichtigen Stimmungswechsel im Technologiesektor auslösen. Gerade die zuletzt stark unter Druck geratenen Halbleiterwerte könnten von einer neuen Zuversicht profitieren. Die Anleger haben in den vergangenen Wochen die hohen KI-Bewertungen und milliardenschweren Investitionsprogramme zunehmend kritisch hinterfragt. Jetzt besteht zumindest die Chance, dass wieder stärker die langfristigen Wachstumsperspektiven in den Vordergrund rücken.""Im Dax befinden sich die Anleger in einer Zwickmühle. Einerseits erscheinen zahlreiche deutsche Standardwerte nach der jüngsten Korrektur wieder attraktiv bewertet. Andererseits haben die Turbulenzen im US-Technologiesektor und die zurückgekehrten Zinsängste die Kaufbereitschaft erheblich gedämpft. Die positiven Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und anderen wichtigen Volkswirtschaften zeigen jedoch, dass sich die konjunkturellen Perspektiven zumindest etwas aufhellen."Für den Dax bleibe die Marke von 25.000 Punkten der entscheidende kurzfristige Orientierungspunkt. "Die Rückkehr von Jensen Huang könnte nun genau jener positive Impuls sein, der den Aktienmärkten zuletzt gefehlt hat. Die strukturellen Wachstumsperspektiven der KI-Branche sind schließlich weiterhin intakt, auch wenn die Bewertungen vieler Unternehmen korrigiert werden mussten.""Die Börsenbullen haben damit wieder einen Grund zur Hoffnung. Die Probleme im Technologiesektor sind keineswegs über Nacht verschwunden, doch die Stimmung könnte sich schneller aufhellen, als es nach den jüngsten Kursverlusten noch zu erwarten war. Sollte sich die Erholung bei den amerikanischen Technologiewerten verstetigen, könnte auch der Dax die Marke von 25.000 Punkten nachhaltig zurückerobern. Die Jahresendrallye wäre damit noch längst nicht abgeschrieben", sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0897 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9177 Euro zu haben.Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.673 US-Dollar gezahlt (+3,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 108,37 Euro pro Gramm.