LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der bullische Ausblick bis 2030 liege über den Markterwartungen, schrieb Bernd Klanten am Montag in seiner Rückschau auf den Kapitalmarkttag. Die Ziele hingen aber stark vom späteren Verlauf ab./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005470306

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