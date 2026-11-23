LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Namita Samtani hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 aufgrund höherer Ertragserwartungen an. Die Jahresbilanz für 2026 könnte den Aktien durch ein Update der Ziele für 2028 Schub geben./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 12:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 12:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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