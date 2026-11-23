Berlin - Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht im Elterngeld keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Die Leistung sei vielmehr eingeführt worden, um gezielt gut ausgebildete und gut verdienende Eltern zur Familiengründung zu bewegen, sagte Habeck am Montag in der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer".



"Das Elterngeld ist kein Beitrag zur gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Darum geht es nicht", sagte Habeck. Es sei darum gegangen, dass "das richtige soziale Segment mehr Kinder bekommt, nämlich akademische oder gutverdienende, gut ausgebildete Familien und vor allem Frauen". Das sei der politische Zweck der Leistung gewesen. "Ich glaube, es hat geklappt", sagte Habeck mit Blick auf die Geburtenentwicklung in dieser Gruppe.



Zugleich sieht Habeck in der Zukunftsangst junger Menschen ein wesentliches Hindernis für die Familiengründung. "Ich glaube, dass die Zukunftsangst für die jetzt werdende Elterngeneration ein dramatischer Geburtenstopper ist", sagte er. In der Generation seiner Kinder begegne ihm die Sorge vor einer unsicheren Welt. "Es ist die Angst vor Krieg, vor der Klimakatastrophe." Diese Ängste hätten mit finanziellen Fragen oder der gesellschaftlichen Stimmung allein nichts zu tun.





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