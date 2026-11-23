DJ MÄRKTE EUROPA/Huang-Rückkehr bei Nvidia schiebt Börsen nach oben

DOW JONES--Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO hat zu Wochenbeginn die europäischen Aktienmärkte kräftig nach oben getrieben. Der Schritt sorgte für Erleichterung im Technologie-Sektor und wischte die jüngsten Sorgen und Zweifel weitgehend zur Seite. Der europäische Technologie-Sektor stieg um 5,5 Prozent. Die Aktien von Siemens Energy waren mit einem Aufschlag von 6,9 Prozent DAX-Tagesgewinner, Infineon folgten mit plus 6,6 Prozent. Die Titel von Suss und Aixtron erhöhten sich um bis zu 9,8 Prozent. Die Aktien von ASML, STMicro und BE Semiconductor verzeichneten Kursaufschläge von bis zu 9,3 Prozent. Nvidia-Chairman Harvey Jones hatte während der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen in der vergangenen Woche noch erklärt, dass das Board eine Wiedereinsetzung von Huang nicht in Betracht ziehe. Nur wenige Tage später vollzog der Konzern nun eine Kehrtwende.

Der DAX schloss mit einem kräftigen Plus von 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 stieg ebenfalls um 2,2 Prozent auf 6.074 Punkte. "Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub. Die Erleichterung reicht dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus", so Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Ob aus diesem Freudentanz eine nachhaltige Trendwende entstehe, müssten die kommenden Handelstage zeigen. Die Rückkehr des Konzernchefs allein beantworte noch keine Fragen nach Bewertungen und der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen, ergänzte der Teilnehmer.

An den Anleihemärkten stiegen die Renditen wieder. Marktteilnehmer werteten das als ein Zeichen der Entspannung, nachdem diese zuletzt deutlich gefallen waren im Zuge der Flucht aus Aktien in den sichereren Anleihehafen.

Konjunkturseitig ist der französische Einkaufsmanager-Sammelindex noch tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich gesunken und auch schlechter ausgefallen als erwartet. Sein deutsches Pendant stieg dagegen überraschend deutlich und signalisierte eine Expansion. Der EU-Index lag unverändert bei 51,7 und damit über der neutralen 50er Marke. Er war mit einem Rückgang auf 51,5 prognostiziert worden.

Bei den Einzelwerten verlor die Bayer-Aktie nach einem kräftigen Aufschlag zu Handelsbeginn 0,7 Prozent - konnte sich damit aber wieder von den Tagestiefs erholen. Im Handel tat man sich mit einer Erklärung schwer angesichts durchweg positiver Kommentare von Analysten zur jüngsten Entwicklung: Ein US-Gericht billigte final den von Bayer mit großen Anwaltskanzleien ausgehandelten Vergleich über 7,25 Milliarden Dollar. Mit dem Vergleich sollen zigtausende Schadensersatzverfahren beigelegt werden.

Die gute Kursentwicklung - seit Jahresbeginn ist die Aktie mehr als 40 Prozent gestiegen - könnte Grund für die Kursreaktion gewesen sein, hieß es im Handel. Möglicherweise störten sich einige Anleger auch daran, dass, wie JP Morgan anmerkte, die Zahl derjenigen Kläger, die sich an dem Vergleich nicht beteiligen, nicht veröffentlicht worden sei.

ABB stiegen um 4,6 Prozent, auch angetrieben von den Gewinnen im Technologie-Sektor. Die Schweizer haben zudem die Übernahme von Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar angekündigt, womit sie ihr Angebot im Kühlungssegment ausweiten - ein Schritt, den RBC als strategisch sinnvoll erachtet.

Nach dem Kurseinbruch am Freitag von fast 20 Prozent, erholten sich Abivax um 4,7 Prozent. Das Biotechunternehmen hat die Anschuldigungen des aktivistischen Fonds Scorpion Capital zurückgewiesen. Dessen kritischer Bericht über den Medikamenten-Kandidaten Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa hatte die Aktie abstürzen lassen. Laut Abivax enthält das Dokument von Scorpion "zahlreiche sachlich unrichtige und irreführende Behauptungen, Annahmen und Schlussfolgerungen, von denen einige auf Studien beruhen, die von Scorpion Capital selbst in Auftrag gegeben und finanziert wurden". Abivax bekräftigte seine Absicht, bis Ende des Jahres bei der US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag für Obefazimod einzureichen.

Thyssenkrupp Nucera gaben um 0,9 Prozent nach. Der Spezialist für grünen Wasserstoff hat enttäuschende Geschäftsergebnisse präsentiert. Das operative Ergebnis brach nach vorläufigen Zahlen auf minus 136 Millionen Euro ein, das Unternehmen hatte einen Verlust von 105 bis 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Marktkonsens lag bei minus 90 Millionen Euro. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen.

In Zürich fielen Julius Bär um 1,8 Prozent. Die Bank ist laut den Analysten von Keefe, Bruyette & Woods mit den Zuflüssen in den zehn Monaten bis Ende Oktober mit einer annualisierten Rate von 2 Prozent hinter den Prognosen zurückgeblieben.

=== Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) Euro-Stoxx-50 6.074 +2,2 +2,6 Stoxx-50 5.286 +1,9 +5,5 DAX 25.337 +2,2 +1,3 FTSE-100 London 10.481 +1,3 +4,2 CAC-40 Paris 8.045 +1,5 -2,7 AEX Amsterdam 1.089 +2,2 +12,1 BEL-20 Brüssel 5.888 +1,6 +14,2 IBEX-35 Madrid 19.181 +1,6 +9,0 SMI Zürich 14.736 +1,1 +9,8 * gerundet DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29 EUR/USD 1,0889 -0,7 -0,0078 1,0967 1,0981 EUR/JPY 173,39 -0,3 -0,4700 173,86 174,3000 EUR/CHF 0,9178 -0,4 -0,0033 0,9211 0,9215 EUR/GBP 0,8363 -0,2 -0,0020 0,8383 0,8382 USD/JPY 159,23 +0,4 0,7000 158,53 158,7200 GBP/USD 1,3017 -0,5 -0,0064 1,3081 1,3098 USD/CNY 6,6643 -0,2 -0,0127 6,6770 6,6770 USD/CNH 6,6675 -0,1 -0,0062 6,6737 6,6749 AUS/USD 0,6617 +0,0 0,0002 0,6615 0,6641 Bitcoin/USD 61.937,21 +1,8 1.067,19 60.870,02 59.231,78 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,76 -3,2 -2,65 83,41 Brent/ICE 89,3 -3,5 -3,27 92,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.664,03 +3,7 131,74 3.532,29 Silber 43,63 +5,9 2,45 41,18 Platin 1.332,80 +2,6 33,65 1.299,15 (Angaben ohne Gewähr) ===

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