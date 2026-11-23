LONDON (dpa-AFX) - Einer der beiden Großaktionäre des Wissenschaftsverlags Springer Nature trennt sich von einem Aktienpaket. BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation biete in einem beschleunigten Verfahren rund 5,5 Millionen Papiere im Wert von etwa 125 Millionen Euro an, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Der Springer-Aktienkurs sank auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 21,80 Euro.

Zuletzt hielt Springer Science+Business Media Galileo Participation knapp ein Drittel der Anteilsscheine von Springer Nature beziehungsweise knapp 63,9 Millionen Stück./mis