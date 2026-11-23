Oosthuizen - Ob zum Jahresende, Firmenjubiläum oder nach dem erfolgreichen Abschluss eines grossen Projektes: Stetig ergeben sich Möglichkeiten, um durch wertschätzende Aufmerksamkeiten die Mitarbeiterbindung zu stärken. Das bevorstehende Jahresende bietet eine ebensolche Möglichkeit, die jedoch in eine der stressigsten Zeiten in den meisten Branchen fällt. Neben der Beschaffung ergibt sich das Problem der zeitgleichen Übergaben an alle Mitarbeiter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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