Berlin - In der Grünen-Bundestagsfraktion herrscht erhebliche Verärgerung unter den ostdeutschen Abgeordneten. Grund ist die Tatsache, dass die geborene Mecklenburgerin Andrea Lübcke am Montag nicht zur Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt wurde. Die 47-Jährige war früher Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg und zog im Juli 2025 in den Bundestag ein.



Der Abgeordnete Michael Kellner, einst Politischer Bundesgeschäftsführer der Partei, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Damit ist kein Ostdeutscher mehr im erweiterten Fraktionsvorstand mit insgesamt zwölf Mitgliedern. Ich bedauere diese Entscheidung sehr. Denn damit fehlt eine ostdeutsche Perspektive, und es bleibt eine große Lücke. Das hinterlässt in mir ein sehr schales Gefühl."



Sein Fraktionskollege Kassem Taher Saleh teilte mit: "Im neuen Vorstand unserer bündnis-grünen Bundestagsfraktion ist Ostdeutschland nicht mehr vertreten. Das ist mehr als ein bedauerliches Wahlergebnis: Es ist ein politisch falsches Signal. Wenn meine Fraktion im Osten sichtbarer sein will, muss der Osten auch in meiner Fraktion sichtbarer werden." Er fügte hinzu, wer mehr Repräsentation verspreche, müsse sie auch in den eigenen Führungsgremien gewährleisten. Ostdeutsche Erfahrungen und Perspektiven seien keine Randnotiz. Die ostdeutschen Abgeordneten hätten im Vorfeld unmissverständlich deutlich gemacht, wie wichtig eine ostdeutsche Vertretung im Fraktionsvorstand sei.



Die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin Claudia Müller, eine Ostfrau, wurde Ministerin in der rot-rot-grünen Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Nachwahl entfielen auf Lübcke im dritten Wahlgang aber nur 34 Stimmen, auf ihre Konkurrentin Hanna Steinmüller entfielen 40. In der offiziellen Fraktionsmitteilung heißt es, als Abgeordnete vertrete Steinmüller den Wahlkreis Berlin-Mitte. Und sie sei Mitglied der fraktionsinternen Arbeitsgruppe Ost/Landesgruppe Ost. Die 33-Jährige wurde aber nicht in Ostdeutschland geboren, sondern im westfälischen Münster.





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