Klarna, das Netzwerk für den Finanzalltag, hat seine Partnerschaft mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter digitaler Zahlungslösungen, ausgebaut und ermöglicht Händlern, die die Visa Acceptance Platform nutzen, den Zugriff auf die neuesten Funktionen von Klarna.

Händler, die die Visa Acceptance Platform nutzen, können nun in den USA, Kanada, Großbritannien und Europa über ihre bestehende Infrastruktur Klarna an der Kasse anbieten.

Für diese Unternehmen werden flexible Zahlungsmöglichkeiten zunehmend zum Standard am Zahlungsprozess. Mit der Integration von Klarna an der Kasse können Unternehmen, die die Visa Acceptance Platform nutzen, ihren Kunden die Möglichkeit zur vollständigen Bezahlung, zinsfreie Ratenzahlungen und längerfristige Finanzierungen anbieten, ohne eine separate Integration aufbauen oder pflegen zu müssen.

"Durch die Inbetriebnahme bei Visa wird Klarna in die Akzeptanzplattform integriert, auf die sich bereits Hunderttausende von Unternehmen verlassen", sagte David Sykes, President und Chief Commercial Officer bei Klarna. "Dies baut zudem auf unserer Zusammenarbeit mit Visa auf und ist ein weiterer Schritt, um Klarna überall dort verfügbar zu machen, wo Händler Zahlungen abwickeln."

"Zahlungen anzunehmen sollte einfach sein. Doch für viele Händler führt die Nachfrage nach mehr Zahlungsmöglichkeiten zu Reibungsverlusten und Herausforderungen", sagte Edgar Verschuur, Global Head of Acceptance Solutions bei Visa. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Klarna zu stärken. Indem wir Klarna in die Visa Acceptance Platform integrieren, bieten wir Händlern mehr Möglichkeiten, moderne Zahlungserlebnisse auf einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform zu gestalten."

Die Zusammenarbeit baut auf der bisherigen Zusammenarbeit von Klarna mit Visa auf, darunter die Einführung der Klarna Card im Jahr 2025, und markiert einen langfristigen Schritt hin zur Integration von Klarna in das Akzeptanz-Ökosystem von Visa, während Klarna sein Netzwerk weiter ausbaut.

Über Klarna

Klarna ist das Finanznetzwerk für den Alltag. Mit weltweit über 122 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Laden sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,35 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter: Klarna.com.

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

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