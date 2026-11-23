So schnell kann es an der Börse gehen. Noch am Freitag schienen die Aktienindizes am Abgrund zu stehen. Die Stimmung war schlecht. Vor allem der KI- und Technologiesektor litt unter dieser Untergangsstimmung. Anleger räumten Aktien mit KI-Bezug aus ihren Depots. Besonders die Aktie des Tech-Giganten Nvidia wurde nach unten geprügelt. Die Entwicklungen rund um Jensen Huang setzten ihr massiv zu. Die Nvidia-Aktie befand sich auf einer veritablen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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