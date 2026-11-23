So schnell kann es an der Börse gehen. Noch am Freitag schienen die Aktienindizes am Abgrund zu stehen. Die Stimmung war schlecht. Vor allem der KI- und Technologiesektor litt unter dieser Untergangsstimmung. Anleger räumten Aktien mit KI-Bezug aus ihren Depots. Besonders die Aktie des Tech-Giganten Nvidia wurde nach unten geprügelt. Die Entwicklungen rund um Jensen Huang setzten ihr massiv zu. Die Nvidia-Aktie befand sich auf einer veritablen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.