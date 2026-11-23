Die Würdigung fällt in eine Zeit des Umbruchs: Unternehmen verabschieden sich vom reaktiven Support und setzen auf proaktivere, stärker personalisierte Arbeitsumgebungen für mehr Produktivität und bessere Geschäftsergebnisse

Der neue IDC MarketScape "beleuchtet einen Markt an einem entscheidenden Wendepunkt": Für Unternehmenskunden rücken die Geschäftsergebnisse zunehmend in den Mittelpunkt. Die Erwartungen an KI-gestützte und zuverlässige Workplace-Services steigen weiter. Vor diesem Hintergrund wurde Lenovo im IDC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2026 Vendor Assessment als Leader eingestuft. Der IDC MarketScape hebt mehrere Stärken von Lenovo hervor: die Leistungstiefe der KI-Plattform, die Personalisierung mit xIQ, flexible Geschäfts- und Abrechnungsmodelle, ein nachhaltiges Gerätelebenszyklus-Management, eine hohe Produktqualität und einen zuverlässigen Service, den auch die Kunden bestätigen.

Unternehmen wollen KI dort einsetzen, wo sie Reibungsverluste im Arbeitsalltag verringern kann. Daran orientieren sie laut IDC MarketScape auch ihre Bewertung von Anbietern für den digitalen Arbeitsplatz und achten verstärkt darauf, wie gut sich KI im täglichen Servicebetrieb bewährt.

"KI verändert die Erwartungen von Unternehmen an ihren digitalen Arbeitsplatz von der Unterstützung der Mitarbeitenden bis hin zur Frage, wie IT-Teams die Arbeitsumgebung steuern und verbessern", erklärt Rakshit Ghura, Vice President und General Manager bei Lenovo Digital Workplace Solutions. "Die Einstufung als Leader in diesem IDC MarketScape spiegelt aus meiner Sicht die deutlichen Fortschritte wider, die wir erzielt haben. Wir verbinden unsere xIQ Digital Workplace Platform mit KI-gestützten Services aus unserem durchgängigen Portfolio an Digital Workplace Services (DWS). So helfen wir unseren Kunden weiterhin, den Support am Arbeitsplatz mit bedarfsgerechten Services für die Mitarbeitenden zu verbessern und ihre Arbeitsplatztechnologie zugleich wirksamer zu verwalten."

Für einen digitalen Arbeitsplatz, der flexibler auf Anforderungen reagiert

Die Anforderungen der Mitarbeitenden werden immer vielfältiger. Unternehmen suchen deshalb nach Workplace-Services, die sich besser auf unterschiedliche Rollen, Situationen und Arbeitsweisen einstellen. Die xIQ Digital Workplace Platform von Lenovo verknüpft dazu Gerätetelemetrie mit Unternehmensdaten und erstellt daraus dynamische Persona-Profile. Anhand kontextbezogener Signale und mithilfe adaptiven Lernens stimmt sie Arbeitsumgebung, Empfehlungen und Orchestrierung auf den individuellen Bedarf jedes Einzelnen ab. Besonderes Lob erhält die xIQ-Plattform im IDC MarketScape: "Mit xIQ hat Lenovo eine KI-Plattform geschaffen, die sich vom Wettbewerb abhebt. Sie wertet Gerätetelemetrie in großem Maßstab aus und ermöglicht so eine Persona-basierte Personalisierung über den gesamten Kundenstamm hinweg. Hinzu kommt, dass Lenovos eigene Delivery-Teams KI intensiv einsetzen. Diese Leistungstiefe der Plattform und ein durchgängiger Stack vom Gerät bis zum Service verschaffen Lenovo ein eigenständiges, KI-getriebenes Angebot für den Arbeitsplatz."

"Wer heute Digital-Workplace-Lösungen einkauft, betrachtet das Gerät nicht mehr losgelöst von dem Arbeitserlebnis, das es ermöglicht. Genau diese veränderte Markterwartung erfüllt Lenovo sehr gut. Die xIQ-Plattform des Unternehmens wertet Telemetriedaten aus seiner enormen installierten Gerätebasis aus, um den Arbeitsplatz zu personalisieren und zu automatisieren. So wandelt sich Lenovo vom gerätezentrierten Hersteller zu einem konsequent KI-gestützten Anbieter für den digitalen Arbeitsplatz, der Geräte und Services aus einer Hand liefert", so Pushkaraksh Shanbhag, Senior Research Director, Worldwide Services bei IDC.

Mit seinem breiter angelegten Ansatz geht Lenovo auf vier Prioritäten ein, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Arbeitsumgebung steuern:

Support mit agentischer KI automatisieren:

Da KI bei der Serviceerbringung eine immer größere Rolle spielt, konzentrieren sich Unternehmen zunehmend darauf, Routineaufgaben im Support zu automatisieren, den Servicebetrieb zu verbessern und dabei eine wirksame Governance sicherzustellen. Lenovo nutzt agentische KI durchgängig im Service-Desk-Betrieb, und die xIQ-Plattform unterstützt Personalisierung, Empfehlungen und Orchestrierung in der gesamten Arbeitsumgebung. Im IDC MarketScape heißt es: "Lenovo verfügt zwar über eine ausgereifte KI-Plattform, eine breite Abdeckung KI-gestützter Nutzerinteraktionen und einen nennenswerten Einsatz agentischer KI im Service Desk. Der Anbieter kann jedoch Umfang und Tiefe der autonomen Falllösung durch agentische KI im Service-Desk-Betrieb weiter ausbauen, um seine Plattform und Vision auf breiter Basis in operative Ergebnisse umzusetzen."

Arbeitsplatztechnologie flexibler verwalten:

Ändern sich die geschäftlichen Anforderungen, brauchen Unternehmen mehr Flexibilität bei der Finanzierung, Bereitstellung und Skalierung ihrer Arbeitsplatztechnologie. Über Lenovo TruScale können Unternehmen Geräte, Software und Services nutzungsbasiert im As-a-Service-Modell beziehen. Weiter heißt es im IDC MarketScape: "Lenovos As-a-Service-Modell TruScale ermöglicht eine flexible, ergebnisorientierte Nutzung. Mit Sustainable Device-as-a-Service und dem Carbon Impact Portal (CIP) verfügt Lenovo zudem über überzeugende, gerätebezogene Nachhaltigkeitsnachweise für Unternehmen mit Berichtspflichten zum Lebenszyklus und zu Scope-3-Emissionen."

Mehr Transparenz bei Lebenszyklus und CO2-Bilanz:

Unternehmen wollen genauer wissen, wie sich ihre Arbeitsplatztechnologie über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte auf die Umwelt auswirkt. Hier setzen Lenovo Sustainable Device-as-a-Service und das Carbon Impact Portal an: Sie unterstützen das Lebenszyklusmanagement und die CO2-Berichterstattung. Das Portal ermittelt den CO2-Fußabdruck der Produkte gemäß GHG Protocol und der EU-Richtlinie CSRD. IDC sieht in Lenovos Lösungen für einen nachhaltigen Gerätelebenszyklus eine Stärke, vor allem für Unternehmen mit Berichtspflichten zu Lebenszyklus und Scope-3-Emissionen.

Mitarbeitererlebnis an Geschäftszielen ausrichten und verlässlichen Service sicherstellen:

Unternehmen müssen Kennzahlen zum Nutzererlebnis am Arbeitsplatz enger mit ihren Geschäftszielen verknüpfen und zugleich im Tagesgeschäft einen reibungslosen Service gewährleisten. Lenovos XLA 2.0 Framework (Experience Level Agreement) setzt Messgrößen zu Mitarbeitererlebnis, Stimmung und Produktivität in Bezug zu geschäftlichen KPIs und den Zielen der Unternehmensführung. Zudem hebt der IDC MarketScape Produktqualität und Service als Stärken hervor, die auch die Kunden bestätigen: "Die befragten Referenzkunden schätzten Lenovos Geräteportfolio und die Zuverlässigkeit der Produkte, aktuelle, auf ihre Anforderungen zugeschnittene Modelle, wettbewerbsfähige Preise, einen reaktionsschnellen Service sowie die durchweg pünktliche Einhaltung der vereinbarten Service Levels. Das spricht für eine verlässliche Umsetzung von Device-as-a-Service-Projekten in enger Abstimmung mit den Kunden."

In Lenovos Ansatz greifen datenbasierte Arbeitsplatz-Intelligenz, Managed Services, flexible Geschäfts- und Abrechnungsmodelle und Lebenszyklusmanagement ineinander. Sie bilden ein durchgängiges Modell vom Gerät bis zum Service, mit dem Unternehmen ihre Arbeitsplatztechnologie und die zugehörigen Services aufeinander abgestimmt steuern können.

Den Auszug aus dem IDC MarketScape finden Sie hier.

QUELLE: IDC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2026 Vendor Assessment (Doc US54119026, September 2026)

Weitere Informationen zu den Digital Workplace Solutions von Lenovo sind hier verfügbar.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf Personal AI eine persönliche KI, mehrere Geräte und Enterprise AI erstreckt, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261123981442/de/

Contacts:

Zeno Group für Lenovo:

lenovossg@zenogroup.com