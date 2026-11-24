Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner will die Rüstungsausgaben wieder durch die Schuldenbremse begrenzen. "Langfristig müssen die Verteidigungsausgaben wieder unter die Schuldenbremse fallen", sagte Brantner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe).



Brantner begründete ihre Forderung unter anderem damit, dass die Regierung zu sorglos mit dem für Militärausgaben vorgesehenen Sondervermögen umgehe. "Wir Grüne haben uns in den damaligen Verhandlungen leider nicht durchsetzen können, einen größeren Teil der Verteidigung aus dem Kernhaushalt zu finanzieren. Das hätte die Regierung gezwungen, sorgfältiger mit dem Geld umzugehen und stärker auf europäische Kooperation zu setzen", sagte Brantner.



In der Debatte um die Wehrpflicht mahnte Brantner mehr Generationengerechtigkeit an. "Krieg und Frieden sind keine Generationenfrage. Die Bundesregierung debattiert aber allein darüber, die Jungen in die Pflicht zu nehmen, nicht über den Beitrag der Älteren. So macht sie daraus einen vermeidbaren Generationenkonflikt", sagte die Grünen-Politikerin. "Meine Generation hat erst von der Friedensdividende profitiert und reicht jetzt die Rechnung für die Verteidigung an die nächste Generation weiter. Das ist unfair", so die 47-Jährige.





© 2026 dts Nachrichtenagentur