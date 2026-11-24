Mainz - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hält die Verstimmungen zwischen der CDU in Rheinland-Pfalz und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für ausgeräumt.



"Es gab inzwischen Gespräche aller Fraktionsvorsitzenden mit dem Kanzler. Bei aller Verstimmung muss man professionell bleiben, denn die Arbeit im Land muss weitergehen. Für mich geht es darum, die politischen Themen voranzubringen und natürlich dort, wo es nötig ist, eng mit dem Bund zusammenzuarbeiten", sagte Schnieder der "Rheinischen Post" (Dienstag).



Schnieder selbst hatte sich in der Vergangenheit kritisch über den Umgang des Kanzlers mit seinem Bruder, dem ehemaligen Verkehrsminister Patrick Schnieder, geäußert, den Merz im Zuge einer Kabinettsumbildung entlassen hatte. Die CDU-Landtagsfraktion in Mainz hatte daraufhin einen Termin mit Merz abgesagt.



Auf die Frage, ob er sich einen Besuch des Kanzlers in seinem Bundesland wünschen würde, antwortete Gordon Schnieder: "Ich bin regelmäßig mit dem Kanzler in Kontakt. Wir tragen Regierungsverantwortung und arbeiten miteinander. Natürlich ist der Bundeskanzler jederzeit eingeladen, in das schönste Bundesland unseres Landes zu kommen."



In der Debatte um die sogenannte "Rente mit 63" stellt sich Schnieder gegen eine strikte Abschaffung und zeigt sich offen für Kompromisse mit der SPD. Der "Rheinischen Post" sagte Schnieder: "Gerade im Osten gibt es viele Menschen, die schon mit 14 eine Ausbildung begonnen und früh Beiträge gezahlt haben. Kann man ihnen wirklich mit 64,5 Jahren sagen, sie könnten noch nicht in Rente gehen - obwohl sie bereits 50 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben? Ich finde nicht."



Weiter sagte Schnieder, es gebe bei der Rentenreform aus seiner Sicht "mehrere Punkte, über die wir noch sprechen müssen. Deshalb finde ich es schwierig, so zu tun, als seien die 33 Vorschläge der Kommission bereits gesetzt und müssten einfach übernommen werden." Der CDU-Politiker sagte, dass diese Fragen im parlamentarischen Verfahren besprochen werden müssten - "genauso wie die Zukunft von Minijobs und Altersteilzeit. Dort muss darum gerungen werden, und die Menschen müssen dabei mitgenommen werden."



Schnieder ergänzte: "Wir müssen die Minijobfalle angehen, gerade weil viele Frauen dadurch in Altersarmut geraten. Eine Reform muss sicherstellen, dass sich Arbeit und Beiträge für die Betroffenen auch im Alter auszahlen." Er erklärte weiter: "Gleichzeitig sollten wir ehrlich darüber sprechen, ob bestimmte Branchen oder Menschen, die aufstocken müssen, besondere Regelungen brauchen - ähnlich wie bei der Frage nach Ausnahmen beim Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte in Landwirtschaft und Weinbau."





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