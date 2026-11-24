Berlin - Angesichts von Bauernprotesten und der laufenden EU-Haushaltsverhandlungen fordern die Grünen im Bundestag bessere Finanzhilfen für die deutschen Landwirte.



Für eine krisenfeste landwirtschaftliche Produktion bräuchten die Landwirte Unterstützung, sagte Fraktionsvize Julia Verlinden dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Leider sei Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) aber immer noch nicht in der Realität der Klimakrise angekommen und kürze munter Gelder für wasser- und ressourcenschonende Landwirtschaft.



Eine pauschale Flächenförderung wäre das vollkommen falsche Signal, warnte sie. Die Grünen-Politikerin plädierte stattdessen dafür, Landwirte künftig für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen ausreichend zu entlohnen. Sie nannte Wasserrückhalt, Humusaufbau oder den Schutz der Artenvielfalt als Beispiel. Damit schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe, sagte Verlinden. Eine wirtschaftliche und klimakrisenfeste Perspektive für die Landwirte und eine Anpassung an die Folgen der Klimakrise, die allen zugutekomme.





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