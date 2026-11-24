Berlin - Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags sieht erhebliche völkerrechtliche Fragen beim Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr, wenn sie mithilfe von Künstlicher Intelligenz auch ohne vollständige menschliche Kontrolle agieren.



"Autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, stellen unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses einer menschlichen Kontrolle eine besondere Herausforderung dar", heißt es in einem noch unveröffentlichten Gutachten, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.



Demnach stelle das bloße Auslösen des Einsatzes und die Zieldefinition keine ausreichende Kontrolle dar. Die Frage stellt sich besonders für Drohnen, wenn sie auch bei abgebrochener Datenverbindung oder ohne Verbindung zu Navigationssatelliten Ziele wiedererkennen und bekämpfen können, ohne, dass ein Soldat einen Einsatz abbrechen oder eingreifen kann. Das wirft dann grundsätzliche Fragen auf, etwa wenn sich die Lage verändert oder wenn plötzlich erkannt wird, dass viele Opfer zu befürchten sind.



Die Bundeswehr beschafft derzeit erstmals sogenannte Kamikazedrohnen im großen Stil, für mehrere Milliarden Euro von den Herstellern Helsing, Stark und Rheinmetall. Sie sind vor allem für die neue Brigade an der Nato-Ostflanke in Litauen geplant. Zudem ist der Aufbau eines Drohnenregiments geplant. Die Drohnen sollen zum Teil auch ohne Datenverbindung Ziele mit hoher Geschwindigkeit angreifen können. Solche Einsätze seien mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht eigentlich nur in sehr begrenztem Umfang möglich, wird in dem Gutachten betont. "Beispielhaft wird auf den Einsatz autonomer Systeme in abgelegenen Gebieten in der Wüste oder auf hoher See verwiesen."



Die bayerische Linken-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke sagte dazu der SZ: Während internationale Verhandlungen über Schranken für autonome Waffensysteme nicht vorankommen, schaffe die Bundesregierung zu Hause längst selbst gefährliche Tatsachen. "Wer im großen Stil Kamikazedrohnen bestellt, die ohne Funkverbindung selbstständig Ziele angreifen können, nimmt bewusst in Kauf, das Völkerrecht zu verletzen." Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) müsse sofort offenlegen, ob und wie bei den Systemen von Helsing, Stark und Rheinmetall eine echte menschliche Kontrolle bis zum Einschlag überhaupt möglich sei. "Systeme ohne bedeutsame menschliche Kontrolle oder mit selbstständiger Zielauswahl auf Menschen müssen völkerrechtlich verboten werden", fordert Gohlke, die auch stellvertretende Fraktionschefin der Linken ist.





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