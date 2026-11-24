Berlin - Der Parlamentskreis Mittelstand (PKM) in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert die Bundesregierung zu einem Einstellungsstopp auf und verlangt das Ende der staatlichen Förderung von neuen EEG-Anlagen. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf ein vierseitiges Beschlusspapier des PKM-Vorstands.



Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, das selbst gesetzte Personaleinsparziel von acht Prozent konsequent zu verfolgen. Zugleich sollten neue Stellen nur in begründeten Ausnahmefällen geschaffen und freiwerdende Stellen nicht automatisch nachbesetzt werden, heißt es in dem Papier. Auch die Verbeamtungen sollen demnach deutlich reduziert und auf Aufgaben beschränkt werden, die "eine besondere Bindung an den Staat erfordern". Im PKM sind aktuell rund drei Viertel aller CDU/CSU-Abgeordneten Mitglied.



Die Vereinigung fordert die Bundesregierung zugleich auf, die Subventionen für neue Erneuerbare-Energien-Anlagen komplett zu streichen. Die Erneuerbaren Energien seien "erwachsen geworden" und müssten sich "dem Wettbewerb stellen" und ohne Subventionen auskommen, zitiert die Zeitung aus dem Beschluss. Demnach könnte es staatliche Zuschüsse als "Starthilfe" geben, sie dürften aber "kein dauerhaftes Geschäftsmodell auf Kosten der Allgemeinheit" sein.





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