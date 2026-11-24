Die Nvidia-Aktie hat nach turbulenten Wochen eine spektakuläre Gegenbewegung hingelegt. Am Montag sprang der Kurs um +31,48% auf 165,05 US-Dollar. Auslöser war die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO, nachdem der Milliardär weniger als zwei Wochen zuvor aufgrund persönlicher Skandale und Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit zurückgetreten war. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Am 23. November ernannte der Verwaltungsrat Huang einstimmig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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