Berlin - Die Verkehrsminister der Länder weisen den Vorschlag von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) zur Stabilisierung der Trassenpreise zurück.



Die Chefin der SPD-Verkehrsminister, Petra Berg, sagte dem Magazin Politico, dass der Vorstoß "nicht hinnehmbar" sei. Die vorgeschlagenen 18 Milliarden Euro würden "bei Weitem keine grundlegende Reform" ersetzen, so die saarländische Verkehrsministerin. Bilger solle sich endlich ernsthaft mit den Forderungen der Länder auseinandersetzen.



Infolge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs im März zur Trassenpreisbremse sind die Preise für die Nutzung der Bahnschienen in diesem Jahr deutlich gestiegen. Die Länder warnen durch diese Preissteigerungen davor, Züge streichen zu müssen, weil sich die Mehrfachkosten ansonsten nicht kompensieren ließen. Mit 18 Milliarden Euro wollte Verkehrsminister Steffen Bilger mit der vorgestellten Leitungsvereinbarung Infrago einen substanziellen Beitrag zur Stabilisierung der Trassenpreise leisten. Doch den Ländern reicht das nicht.



Auch Bilgers Parteikollegen von CDU und CSU sehen die Idee kritisch. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Christian Bernreiter (CSU), fordert eine "echte Reform". Der Vorschlag des Verkehrsministeriums ändere nicht die Systematik der Trassenpreisbildung, sagte der bayerische Verkehrsminister Politico. Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sagte dem Magazin, wer erkläre, der Reformauftrag sei damit im Wesentlichen erledigt, greife zu kurz. Die Länder seien trotz mehrfacher Aufforderung nicht beteiligt worden. Das sei nicht nachvollziehbar, findet Madsen.





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