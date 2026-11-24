PrimeStone Capital - Letter to the Supervisory Board of flatexDEGIRO SE
LONDON, Nov. 24, 2026 /PRNewswire/ -- PrimeStone Capital LLP, which through funds it advises holds c.1.5% of the share capital of flatexDEGIRO SE, has sent a public letter to the Supervisory Board.
The full letter is available at: https://primestonecapital.news/
Contact email: info@primestonecapital.com
About PrimeStone Capital LLP: https://primestonecapital.com/About PrimeStone Capital LLP: http://www.primestonecapital.com/
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