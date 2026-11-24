Berlin - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland drängt auf eine grundlegende Reform des Pflegesystems. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse, über die der "Spiegel" berichtet. 63 Prozent der Befragten halten demnach eine grundlegende Pflegereform für sehr dringend. 29 Prozent halten eine solche Reform für eher dringend.



Die Ergebnisse seien ein eindeutiger Handlungsauftrag an die Politik, sagte Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, dem "Spiegel". Die Menschen erwarteten zu Recht, dass die Pflege langfristig zukunftsfest aufgestellt werde. Es sei wichtig, zunächst bis zum Jahresende das Pflegegesetz zu verabschieden, damit die drohende Finanzierungslücke der Versicherung von 7,6 Milliarden Euro abgewendet werden könne.



Im jetzt anstehenden weiteren Gesetzgebungsverfahren müsse deshalb sichergestellt werden, dass die finanzielle Entlastungswirkung des Gesetzes nicht verwässert werde und das Verfahren ohne Verzögerung zum Abschluss komme, sagte Baas.



Der Bundestag berät zurzeit über das Pflegeneuordnungsgesetz (Pnog). Am Mittwoch tagt der Gesundheitsausschuss zu diesem Thema.





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