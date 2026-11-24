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Am 9. November gab das Unternehmen seine offizielle Beförderung in das Apex-Segment des Aquis Growth Market bekannt.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Delta Gold Technologies (ISIN: GB00BTXVG712 | WKN: A41WTK | Symbol: O2J) veröffentlicht.





Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Momente am Aktienmarkt, in denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Nicht unbedingt, weil der Aktienkurs eines Unternehmens bereits explodiert ist, sondern weil innerhalb kürzester Zeit mehrere wichtige Entwicklungen zusammenkommen.

Genau das erleben wir derzeit bei Delta Gold (WKN: A41WTK | Symbol: O2J).

Am 9. November gab das Unternehmen seine offizielle Beförderung in das Apex-Segment des Aquis Growth Market bekannt.

Nur 14 Tage später, am 23. November, folgte die nächste Meldung: Delta Gold hat sich für das neu gestartete SIX European Growth Program qualifiziert.

ZWEI BÖRSENMEILENSTEINE. NUR 14 TAGE. EINE INTERNATIONALE QUANTENSTRATEGIE.

Für Leser, die Delta seit unserer Erstberichterstattung im Juni verfolgen, ist das eine spannende Entwicklung.

Während die Forschungsprogramme an der University of Toronto und der Pennsylvania State University weiter voranschreiten, arbeitet das Unternehmen gleichzeitig daran, seine Sichtbarkeit bei internationalen Anlegern zu erhöhen.

Und genau diese Kombination könnte in der nächsten Entwicklungsphase von Delta immer wichtiger werden.

23. November: Delta Gold qualifiziert sich für das neue SIX European Growth Program!

Die jüngste Meldung verdient besondere Aufmerksamkeit.

Die Schweizer SIX Group hat ihr European Growth Program ins Leben gerufen, eine Initiative, die ausgewählte Wachstumsunternehmen aus der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einem breiteren internationalen Anlegerpublikum zusammenbringen soll.

Zum Start umfasst der neue SIX European Growth Index 31 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Die Initiative verbindet mehrere europäische Börsenplätze und beinhaltet koordinierte Investorenansprache, internationale Marketingaktivitäten und zusätzliche Kapitalmarktdienstleistungen.

Und Delta Gold gehört zu den Unternehmen, die sich für das Programm qualifiziert haben!

Für ein aufstrebendes Quantentechnologieunternehmen könnte das eine bedeutende Chance sein.

Denn die Entwicklung potenziell bahnbrechender Technologie ist nur die eine Seite der Medaille.

Die andere ist, internationale Investoren, strategische Partner und das langfristige Kapital zu gewinnen, das für ehrgeizige Forschungsprogramme erforderlich ist.

Über das SIX European Growth Program erhält Delta Zugang zu einer Initiative, die gezielt darauf ausgerichtet ist, die internationale Marktsichtbarkeit zu verbessern.

CEO R. Michael Jones begrüßte die Qualifikation des Unternehmens und hob die Gelegenheit hervor, Deltas Quantenmaterialstrategie einem breiteren Anlegerpublikum vorzustellen.

Zudem verwies er auf die wachsende Bedeutung von Quantentechnologien in Europa, im Vereinigten Königreich und in den USA.

Die Botschaft ist klar: Delta will seine Technologiestory nicht auf einen einzigen Börsenplatz beschränken. Das Unternehmen baut seine internationale Kapitalmarktpräsenz aus.

Wichtig: Die Qualifikation für das Programm stellt weder eine Neunotierung an der SIX Swiss Exchange noch eine Bestätigung einer institutionellen Finanzierung dar.

Sie bietet jedoch einen zusätzlichen Rahmen für den Austausch mit internationalen Investoren.

9. November: Aufstieg in das höchste Segment des Aquis Growth Market

Die jüngste Meldung folgt auf eine weitere bedeutende Unternehmensentwicklung.

Am 9. November begann der Handel der Delta-Gold-Aktie im Apex-Segment des Aquis Growth Market.

Apex ist die höchste Stufe dieses Wachstumsmarktes.

Es richtet sich an weiter entwickelte Wachstumsunternehmen und stellt erhöhte Anforderungen an Corporate Governance, Transparenz und Kapitalmarktkommunikation.

Für Delta bedeutet der Aufstieg den Wechsel aus dem Access-Segment.

Aquis-CEO David Stevens begrüßte die Entwicklung und betonte die Chancen, die größere Sichtbarkeit und ein breiterer Anlegerkreis für wachsende Unternehmen schaffen können.

Auch Delta-CEO R. Michael Jones hob die Fortschritte seit der Marktzulassung des Unternehmens im Dezember 2025 hervor.

Dazu zählen ausgeweitete universitäre Forschungsprogramme, Patentanmeldungen und eine verbesserte Finanzlage.

Erst Apex. Jetzt SIX. In nur zwei Wochen hat Delta zwei wichtige Schritte zur Stärkung seines internationalen Profils verkündet.

Für Anleger lautet die spannendste Frage: Was könnte als Nächstes kommen?

Größere Sichtbarkeit allein schafft noch keinen kommerziellen Erfolg.

Sie könnte aber helfen, das Unternehmen zusätzlichen Investoren und potenziellen Partnern vorzustellen, während seine Technologieprogramme weiter reifen.

Warum der Zeitpunkt für Quanten besonders interessant sein könnte

Während Delta Gold seine Kapitalmarktpräsenz ausbaut, wird Quantentechnologie für Regierungen, Forschungseinrichtungen und internationale Technologiekonzerne zu einer immer wichtigeren strategischen Priorität.

Quantencomputing, Quantenkommunikation und Quantensensorik könnten zahlreiche Branchen grundlegend verändern.

Doch eine der größten Herausforderungen der Branche bleibt ungelöst:

Wie lassen sich die extrem empfindlichen Eigenschaften von Quantensystemen zuverlässig kontrollieren und in praktische Anwendungen überführen?

Hier kommt Delta Gold ins Spiel.

Das Unternehmen versucht nicht, direkt mit den weltgrößten Herstellern kompletter Quantencomputer zu konkurrieren.

Stattdessen konzentriert sich seine Forschungsstrategie auf fortschrittliche Materialien, die auf atomarer und nanoskaliger Ebene entwickelt werden.

Im Zentrum dieser Programme stehen Goldstrukturen mit ungewöhnlichen elektronischen, optischen und magnetischen Eigenschaften.

Ziel ist die Entwicklung von Technologien, die künftig in Quantensysteme integriert werden könnten.

Während andere Unternehmen darum wetteifern, Quantencomputer zu bauen, erforscht Delta Materialien, die eines Tages eine wichtige Rolle dabei spielen könnten, diese Systeme überhaupt erst möglich zu machen.

Genau diese Unterscheidung macht die Investmentstory so interessant.

Zwei führende Universitäten und eine ehrgeizige Patentstrategie

Das wissenschaftliche Fundament von Delta Gold bilden Forschungsprogramme an zwei renommierten nordamerikanischen Universitäten.

An der University of Toronto untersuchen Forscher unter der Leitung von Professor Harry Ruda atomar dünne Goldstrukturen und deren elektronische Eigenschaften.

An der Pennsylvania State University erforscht Professor Kenneth Knappenberger winzige Gold-Nanocluster und deren besondere optische und magnetische Eigenschaften.

Delta finanziert diese Programme und hat sich die Rechte am geistigen Eigentum gesichert, das aus der Forschung hervorgeht.

Die langfristige Geschäftsstrategie ist klar: Technologien entwickeln, Patentschutz sichern und industrielle Anwendungen möglicherweise über Lizenzvereinbarungen und strategische Partnerschaften kommerzialisieren.

Das Unternehmen konzentriert sich auf drei Bereiche:

Quantencomputing: Fortschrittliche Materialien für künftige Quantenprozessoren.

Fortschrittliche Materialien für künftige Quantenprozessoren. Quantenkommunikation: Technologien zur Übertragung und Vernetzung von Quanteninformationen.

Technologien zur Übertragung und Vernetzung von Quanteninformationen. Quantensensorik: Hochempfindliche Sensoren für Navigation, Verteidigung und industrielle Anwendungen.

Ende Oktober kündigte Delta eine gezielte Ausweitung seiner Forschung zur Quantensensorik an.

An der Penn State sieht der Forschungsplan ein Messsystem im Wert von 500.000 US-Dollar vor. An der University of Toronto wurde eine Budgetanpassung von 500.000 kanadischen Dollar für zusätzliche Forschungs- und Messausrüstung genehmigt.

Die wissenschaftlichen Programme schreiten voran. Gleichzeitig wächst Deltas internationale Kapitalmarktpräsenz.

Die Kombination dieser beiden Entwicklungen macht den aktuellen Zeitraum besonders bemerkenswert.

Geistiges Eigentum könnte der wichtigste langfristige Vermögenswert des Unternehmens werden

Die Finanzmärkte unterschätzen mitunter die wirtschaftliche Bedeutung von geistigem Eigentum.

Ein Unternehmen muss nicht zwingend Milliarden in Produktionsstätten investieren, um an einer großen technologischen Revolution teilzuhaben.

Ein Unternehmen, das wirtschaftlich bedeutsame patentierte Technologie kontrolliert, könnte potenziell Lizenzeinnahmen aus deren Nutzung in zahlreichen industriellen Anwendungen erzielen.

Genau dieses Modell verfolgt Delta Gold.

Das Unternehmen hat mehrere Patentanmeldungen gemeldet und strebt erste Lizenzaktivitäten ab 2028 an.

Die Technologie befindet sich jedoch noch im Forschungsstadium. Weder wirtschaftlich wertvolle Patente noch künftige Lizenzeinnahmen sind garantiert.

Dennoch könnte eine erfolgreiche technische Demonstration die Investmentstory des Unternehmens erheblich verändern.

Dann könnte sich die Aufmerksamkeit von wissenschaftlichen Möglichkeiten hin zu praktischen Anwendungen, Industriepartnerschaften und potenziellen kommerziellen Chancen verlagern.

Warum internationale Investoren genauer hinschauen könnten

Hier werden die beiden jüngsten Börsenmeldungen besonders relevant.

Delta Gold (WKN: A41WTK | Symbol: O2J) arbeitet gleichzeitig an zwei wichtigen Grundpfeilern seiner künftigen Entwicklung.

Erstens: wissenschaftlicher Fortschritt und der Aufbau eines geschützten Technologieportfolios.

Zweitens: größere internationale Kapitalmarktsichtbarkeit, die den Zugang zu Investoren und möglichen Finanzierungsoptionen verbessern könnte.

Mit dem Aufstieg in das Apex-Segment und der Qualifikation für das SIX European Growth Program hat Delta innerhalb von nur 14 Tagen zwei konkrete Entwicklungen in der zweiten Kategorie verkündet.

Für Anleger könnte das eine interessante Ausgangslage schaffen.

Insbesondere dann, wenn die Forschungsprogramme des Unternehmens überzeugende technische Ergebnisse liefern und potenzielle Industriepartner aufmerksam werden.

Diese Börsenentwicklungen sind kein Beleg dafür, dass ein kommerzieller Durchbruch unmittelbar bevorsteht. Sie garantieren auch weder zusätzliche Handelsliquidität noch institutionelle Käufe.

Aber Delta schafft neue Möglichkeiten, seine Quantentechnologiestrategie einem internationalen Publikum vorzustellen.

Für ein aufstrebendes Technologieunternehmen könnte diese Sichtbarkeit zu einem wichtigen Baustein seiner langfristigen Entwicklung werden.

Fazit: Deltas europäische Quantenoffensive nimmt Gestalt an!

Liebe Leser, wir verfolgen Delta Gold seit Juni.

Doch die jüngsten Entwicklungen verleihen der Story eine neue Dimension.

Innerhalb von nur zwei Wochen hat das Unternehmen seinen Aufstieg in das Apex-Segment des Aquis Growth Market und die Qualifikation für das neue SIX European Growth Program verkündet.

Gleichzeitig geht die Forschung an zwei großen nordamerikanischen Universitäten weiter.

Das ist nicht mehr nur eine Geschichte über wissenschaftliche Forschung. Delta Gold arbeitet auch daran, sich international als aufstrebendes Quantentechnologieunternehmen zu etablieren.

Die wichtigsten Herausforderungen liegen noch vor dem Unternehmen: technische Ergebnisse, Patentschutz, industrielle Validierung und erfolgreiche Kommerzialisierung.

Doch genau das sind die Meilensteine, die künftig darüber entscheiden könnten, wie Anleger Delta Gold bewerten.

ZWEI BÖRSENMEILENSTEINE IN 14 TAGEN. EINE WACHSENDE EUROPÄISCHE PRÄSENZ. UND EINE QUANTENSTRATEGIE, DEREN WICHTIGSTE TECHNOLOGISCHE ERGEBNISSE NOCH AUSSTEHEN.

Für uns bleibt Delta Gold (WKN: A41WTK | Symbol: O2J) eine der interessanteren spekulativen Quantentechnologie-Stories, die wir weiterhin aufmerksam verfolgen werden.

Die nächste Phase könnte entscheidend werden. Wir bleiben dran!

Risikohinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren dar. Delta Gold ist ein junges Technologieunternehmen mit erheblichen Forschungs-, Schutzrechts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Kommerzialisierungs- und Marktrisiken, einschließlich des möglichen Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Die Teilnahme an Börsenprogrammen garantiert weder künftige Kapitalzuflüsse noch Kursanstiege oder kommerziellen Erfolg.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

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