HIGHLIGHTS

Vormachbarkeitsstudie

Überzeugende Wirtschaftlichkeitsdaten aus der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für Spring Hill: Kapitalwert5 (NPV5) vor Steuern von 1.591 Mio. A$ und ein interner Zinsfuß (IRR) von 66 % (NPV nach Steuern von 1.239 Mio. A$ und IRR von 56 %) bei einem Goldpreis von 5.500 A$/Unze1, mit einer Amortisationszeit von 1,3 Jahren ab der ersten Goldförderung und einem durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow vor Steuern von 277 Mio. A$2.

Ein einziger eigenständiger Tagebau- und Untertagebetrieb, der eine neue Gravitations- und CIL-Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4 Mio. Tonnen pro Jahr versorgt und über die ersten 9,5 Jahre 1,03 Mio. Unzen Gold produziert - durchschnittlich ca. 120.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf vollen Jahren3 - bei nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) über die gesamte Lebensdauer der Mine von 2.870 A$/Unze4.

Vorproduktionskapital in Höhe von 413 Mio. A$5 für die Aufbereitungsanlage, den Bergeteich, die Gaszuleitung, die Wasserinfrastruktur sowie den Tagebau vor Produktionsbeginn (einschließlich Abbau und Aufschüttung von 1,1 Mio. Tonnen Roherz) und den Untertagebau.

Konventionelles, in der Branche bewährtes Fließschema mit einer erwarteten metallurgischen Gewinnungsrate von 94,1 % über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) und die endgültige Investitionsentscheidung (FID) werden für das 3. Quartal des Kalenderjahres 2027 angestrebt, die erste Goldförderung für das 1. Quartal des Kalenderjahres 2029. PC Gold ist bis zur DFS und FID mit Barmitteln in Höhe von ca. 85,5 Mio. A$ mit Stand 30. September 2026 finanziert.

Erste Erzreserve

Erste wahrscheinliche Erzreserve von 35,5 Mio. Tonnen mit 0,83 g/t Au für 951.000 Unzen6, bestehend aus Erzreserven von 35,0 Mio. Tonnen mit 0,80 g/t Au im Tagebau, was 901.000 Unzen entspricht, und Erzreserven von 0,5 Mio. Tonnen mit 3,14 g/t Au im Untertagebau, was 50.000 Unzen entspricht (Tabelle 2).

Die Erzreserve wurde auf der Grundlage eines konservativen Goldpreises von 4.500 A$/Unze geschätzt. Auf eigenständiger Basis ergibt sich für die Erzreserve ein NPV5 vor Steuern von 739 Mio. A$ und ein IRR von 39 %.

77 % der angedeuteten Unzen aus der vorläufigen Mineralressourcenschätzung (MRE) vom Juli 2026 wurden in wahrscheinliche Erzreserven umgewandelt; die MRE belief sich auf 75,9 Mio. Tonnen mit 0,8 g/t Au für 1,92 Mio. Unzen (Tabelle 1).

Wachstum und nächste Schritte

Die MRE erstreckt sich über lediglich 1,2 km Streichlänge und ist in alle Richtungen offen. Seit dem Stichtag der in der MRE berücksichtigten Analyseergebnisse wurden ca. 40.000 m gebohrt; eine Aktualisierung der MRE ist für März 2027 geplant, um die DFS und eine aktualisierte Erzreserve zu untermauern.

Ca. 65 % des Untertagebau-Bestands sind derzeit als vermutet eingestuft - ein 20.000 m umfassendes Phase-1-Untertagebohrprogramm beginnt im 1. Quartal des Kalenderjahres 2027, um die Umwandlung und das Wachstum der hochgradigen Zone Link voranzutreiben.

Executive Chair und CEO Ashley Pattison kommentierte:

"Dreizehn Monate nach dem Börsengang hat PC Gold eine Vormachbarkeitsstudie und eine erste Erzreserve vorgelegt, die Spring Hill als eigenständiges, margenstarkes Goldprojekt bestätigen. Ein NPV vor Steuern von 1,59 Mrd. A$, ein IRR von 66 % und ein durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow von 277 Mio. A$ bei einer Fördermenge von 4 Mio. Tonnen pro Jahr belegen die Qualität des Projekts und die Hebelwirkung, die es unseren Aktionären bietet."

"Wichtig ist, dass die erste Erzreserve von 951.000 Unzen mit einem konservativen Preis von 4.500 A$ pro Unze geschätzt wurde und auf einer Ressource basiert, die nur 1,2 Kilometer Streichlänge abdeckt. Da vier Bohrgeräte im Einsatz sind, bereits rund 40.000 Meter seit dem Stichtag für die in der Ressourcenschätzung berücksichtigten Analyseergebnisse gebohrt wurden und die Untertagebohrungen Anfang 2027 beginnen sollen, sehen wir klare Möglichkeiten, sowohl die Ressource als auch die Reserve im Vorfeld der DFS zu vergrößern."

"Die PFS definiert die für die Genehmigung des Vollprojektes erforderlichen Flächen für die Aufbereitungsanlage, die Berge und den Bergbau. Wir verfügen über die erforderlichen Finanzmittel für die DFS bis zur endgültigen Investitionsentscheidung, die für das dritte Quartal 2027 angestrebt wird, und unser Fokus liegt nun ganz darauf, Spring Hill in Richtung der ersten Goldförderung Anfang 2029 weiterzuentwickeln."

Weitere detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der PFS finden sich in der "Pre-Feasibility Study - Executive Summary", die als Anhang 1 beigefügt ist. Die Informationen gemäß Tabelle 1 des JORC Code (2012) (Abschnitte 1 bis 4) sind als Anhang 2 beigefügt.

Fußnoten und Haftungsausschlüsse zum Abschnitt "Highlights"

Der NPV wird mit einem realen Diskontsatz von 5 % (vor Steuern) und einem realen Diskontsatz von 3,5 % (nach Steuern) zum angenommenen Zeitpunkt der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) am 30. September 2027 bei einem festen realen Goldpreis von 5.500 A$/Unze berechnet. Alle Zahlen sind in realen australischen Dollar mit Stand vom November 2026 angegeben, und die Bewertung erfolgt ohne Fremdkapital. Der NPV und der IRR berücksichtigen keine Ausgaben vor der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) in Höhe von ca. 17,9 Mio. A$ (Camp Pine Creek und Labor: 13,3 Mio. A$ sowie Gaszuleitung: 4,5 Mio. A$). Das Produktionsziel und die daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten basieren auf wahrscheinlichen Erzreserven (ca. 87 % der enthaltenen Unzen), sonstigen angedeuteten Mineralressourcen (ca. 1 %) und vermuteten Mineralressourcen (ca. 12 %). Die vermuteten Mineralressourcen machen 12,3 % der enthaltenen Unzen und 7,1 % der über die gesamte Lebensdauer der Mine verarbeiteten Tonnen aus. Die geologische Zuverlässigkeit der vermuteten Mineralressourcen ist gering, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Ermittlung angedeuteter Mineralressourcen führen oder dass das Produktionsziel selbst erreicht wird. Die vermuteten Mineralressourcen stammen überwiegend aus dem Untertagebau, leisten während der Amortisationsphase (bis Mitte 2030) nur einen minimalen Beitrag und sind nicht der entscheidende Faktor für die Rentabilität des Projekts - das Szenario auf Basis der Erzreserven, das sämtliches vermutetes Material ausschließt, ist für sich genommen wirtschaftlich. Die Amortisation ist auf Vor-Steuer-Basis angegeben, berechnet ab der ersten Goldförderung (Januar 2029). Der durchschnittliche jährliche freie Cashflow ist auf Vor-Steuer-Basis über die 9,5 Produktionsjahre angegeben. Durchschnittliche Goldgewinnung in den ersten fünf vollen Kalenderjahren der Produktion (Kalenderjahr 2029 bis Kalenderjahr 2033) bei einem durchschnittlichen Fördererzgehalt von ca. 0,95 g/t Au. Die ersten fünf Jahre spiegeln den hochgradigeren Teil des Abbauplans wider und sind nicht repräsentativ für die Leistung über die gesamte Lebensdauer der Mine. Das Produktionsprofil über die gesamte Lebensdauer der Mine ist in Abschnitt 6 von Anhang 1 aufgeführt. Die C1-Cash-Kosten und die AISC sind PFS-Schätzungen pro verkaufte Unze (1.018 Tsd. Unzen nach 99 %iger Zahlbarkeit). Die AISC beinhalten die laufenden Investitionskosten und schließen Stilllegungs- und Sanierungskosten (46 A$/Unze) aus. Das Vorproduktionskapital umfasst eine Rückstellung für Unvorhergesehenes in Höhe von 30,2 Mio. A$ (0-15 % je Posten). Nicht enthalten sind 13,3 Mio. A$ für das Camp Pine Creek und das Photon-Assay-Labor, die vor der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) aus vorhandenen Barmitteln finanziert werden. Die Erzreserven werden zum Stand vom 20. November 2026 gemäß dem JORC-Code (2012) ausgewiesen und basieren auf der am 21. Juli 2026 bekannt gegebenen vorläufigen Mineralressourcenschätzung vom Juli 2026. Alle Erzreserven sind als wahrscheinliche Reserven klassifiziert; es werden keine nachgewiesenen Erzreserven ausgewiesen. Die Erzreserven im Tagebau werden oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,3 g/t Au innerhalb der geplanten Gruben angegeben, die Erzreserven im Untertagebau oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 1,5 g/t Au in den Strossen. Die Angaben in Unzen sind Schätzungen des in der Erzreserve enthaltenen Metalls und berücksichtigen keine Verarbeitungsverluste. Die Zahlen sind zu 100 % PC Gold zuzurechnen und bei der Summenbildung kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen kommen. Weitere Informationen sind in Abschnitt 4 von Anhang 1 und in Anhang 2 aufgeführt.

Abbildung 1: Konzeptioneller Überblick über den Lageplan des Standorts Spring Hill - Tagebau, Abraumhalde, Aufbereitungsanlage, Bergeteich und Wasserstaudamm auf ML 23812

Abbildung 2: PFS-Produktionsprofil - Goldgewinnung nach Kalenderjahr (Gesamtfördermenge über die gesamte Lebensdauer der Mine: 1.028 Tsd. Unzen). Das Profil umfasst vermutete Mineralressourcen mit einem Anteil von 12 %, gemessen an den enthaltenen Unzen - siehe den Warnhinweis.

Abbildung 3: Längsschnitt Spring Hill - PFS-Tagebauentwürfe und Untertage-Abbaustrossen auf Basis des vorläufigen MRE-Blockmodells vom Juli 2026.

Überblick über das Goldprojekt Spring Hill

24. November 2026 / IRW-Press / PC Gold Ltd (ASX: PC2) ("PC Gold" oder "das Unternehmen") freut sich, den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie und eine erste Erzreserve für sein zu 100 % im Besitz befindliches Goldprojekt Spring Hill (Spring Hill oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Goldfeld Pine Creek im Northern Territory befindet.

Spring Hill ist ein geplanter Tagebau- und Untertagebaubetrieb für die Goldförderung, der sich etwa 200 km südöstlich von Darwin und 27 km nordnordwestlich von Pine Creek, rund 10 km vom asphaltierten Stuart Highway entfernt, befindet. Das Projekt verfügt über eine Mineralressourcenschätzung gemäß dem JORC Code (2012) von 75,9 Mio. Tonnen mit 0,8 g/t Au für 1,92 Mio. Unzen (Tabelle 1) sowie über eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 35,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,83 g/t Au für 951.000 Unzen (#_Ref26112002) auf der erteilten Mineralkonzession ML 23812 (1.035 ha) innerhalb eines Explorationslizenzpakets von ca. 10.600 ha. Für die erteilte Mineralkonzession bestehen kein Anspruchsrecht der indigenen Bevölkerung (Native Title), und die Genehmigungen des Commonwealth und des Northern Territory für den Phase-1-Tagebaubetrieb liegen vor.

Im Rahmen der PFS wird ein stufenweiser Tagebau bewertet, der parallel zu einem über eine Zufahrtsrampe zugänglichen Untertagebau betrieben werden soll, der auf die hochgradigen Zonen Macau Link und Hong Kong Lode abzielt. Das Erz wird in einer neuen Aufbereitungsanlage vor Ort mit einer Kapazität von 4 Mio. Tonnen pro Jahr mittels Gravitationsabscheidung und Carbon-in-Leach-Verfahren (CIL) aufbereitet. Die wichtigsten Ergebnisse der PFS sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung für Spring Hill - Vorläufige MRE vom Juli 2026 (Cut-off-Gehalt 0,3 g/t Au)

Kategorie Tonnen (Mio. t) Gehalt (g/t Au) Enthaltenes Gold (Tsd. Unzen) Angedeutet 47,3 0,8 1.234 Vermutet 28,6 0,7 681 Gesamt 75,9 0,8 1.915

Anmerkungen zu Tabelle 1: (1) Die Mineralressourcen werden bei einem Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au ausgewiesen, was der wirtschaftlichen Cut-off-Bewertung der PFS entspricht. Die Mineralressource wurde erstmals in der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 21. Juli 2026 ausgewiesen, in der die Schätzung für verschiedene Cut-off-Gehalte tabellarisch dargestellt wurde, darunter 43,6 Mio. Tonnen mit 1,1 g/t Au, was 1,51 Mio. Unzen bei einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au entspricht. (2) Die Mineralressourcen werden einschließlich der Erzreserven ausgewiesen. (3) Alle Mineralressourcen sind als angedeutet oder vermutet klassifiziert und wurden um die durch obertägigen Probeabbau und untertägige Stollen bereits abgebauten Mengen bereinigt. (4) Stichtag der Analysedaten: 25. April 2026. (5) Bei der Summenbildung kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen kommen.

Tabelle2: Erste Erzreservenschätzung für Spring Hill - November 2026

Quelle Klassifizierung Tonnen (Mio. t) Gehalt (g/t Au) Enthaltenes Gold (Tsd. Unzen) Tagebau Wahrscheinlich 34,96 0,80 901 Untertagebau Wahrscheinlich 0,50 3,14 50 Gesamterzreserve Wahrscheinlich 35,45 0,83 951

Anmerkungen zu Tabelle 2: (1) Ausgewiesen gemäß dem JORC Code (2012) zum Stand vom 20. November 2026. (2) Erzreserven sind eine Untergruppe der Mineralressourcen. (3) Die Tagebau-Erzreserven werden oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,3 g/t Au innerhalb der Tagebaumodelle ausgewiesen, basierend auf einer Optimierungshülle von 6.000 A$/Unze bei einem Ertragsfaktor von 0,72; die Untertagebau-Erzreserven werden oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 1,5 g/t Au in Strossen (0,5 g/t Au für Erschließungserz) ausgewiesen. (4) Die Erzreserve wird bei einem Goldpreis von 4.500 A$/Unze bewertet. (5) Alle vermuteten Mineralressourcen innerhalb der Modelle für die Mine werden als Abraum behandelt. (6) Erzreserven werden zum Zeitpunkt der Anlieferung an die ROM-Platte der Aufbereitungsanlage ausgewiesen; die Unzenangaben beziehen sich auf das enthaltene Metall vor der Aufbereitung. (7) Die Beteiligung von PC Gold beträgt 100 %. (8) Bei der Summenbildung kann es aufgrund von Rundungen zu Abweichungen kommen.

Tabelle 3: Wesentliche Annahmen und Ergebnisse der PFS für Spring Hill (Produktionszielszenario)

Wichtigstes Ergebnis / Annahme Vormachbarkeitsstudie Meilensteine Aktualisierung der Mineralressource März 2027 Definitive Machbarkeitsstudie (DFS) und endgültige Investitionsentscheidung (FID) 3. Quartal des Kalenderjahres 2027 Erste Goldförderung 1. Quartal des Kalenderjahres 2029 Bergbau Mineralressourcenschätzung (vorläufige MRE vom Juli 2026) 75,9 Mio. t mit 0,8 g/t Au, was 1,92 Mio. Unzen entspricht, davon: Angedeutet: 47,3 Mio. t mit 0,8 g/t Au für 1,23 Mio. Unzen Vermutet: 28,6 Mio. t mit 0,7 g/t Au, was 0,68 Mio. Unzen entspricht. Schätzung der Erzreserven 35,5 Mio. t mit 0,83 g/t Au, was 951.000 Unzen entspricht (100 % wahrscheinlich). Produktionsziel (Tagebau und Untertagebau) 38,2 Mio. t mit 0,89 g/t Au, was 1.093 Tsd. Enthaltene Unzen Gold entspricht. Tagebau 36,3 Mio. t mit 0,80 g/t Au; Abraumverhältnis 4,4:1 (Abraum:Erz) Untertage 1,94 Mio. t mit 2,61 g/t Au; Langloch-Strossenbau Aufbereitung Durchsatz 4 Mio. t/Jahr Fließschema Grobzerkleinerung, SABC-Mahlung, Gravitationsabscheidung und CIL-Verfahren mit sechs Tanks Mahlgröße P80 106 µm Produktion - erste fünf volle Jahre (Kalenderjahr 2029-Kalenderjahr 2033) Fördererzgehalt Ca. 0,95 g/t Au Goldproduktion (Durchschnitt) Ca. 120.000 Unzen pro Jahr Produktion - gesamte Lebensdauer der Mine (LOM) Lebensdauer der Mine 9,5 Jahre Fördererzgehalt 0,89 g/t Au Metallurgische Gewinnungsrate 94,1 % Goldproduktion (insgesamt gewonnen) 1.028 Tsd. Unzen Annahmen Goldpreis 5.500 A$/Unze (konstant, real) Diskontsatz 5 % real vor Steuern; 3,5 % real nach Steuern Royalties 6,7 % des Umsatzes Finanzen Vorproduktionskapital 413 Mio. A$ Laufende Investitionskosten (LOM) 159 Mio. A$ Stilllegung und Renaturierung (LOM) 47 Mio. A$ C1-Cash-Kosten 2.346 A$/Unze Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) 2.870 A$/Unze NPV5 vor Steuern / IRR 1.591 Mio. A$ / 66 % NPV3,5 nach Steuern / IRR 1.239 Mio. A$ / 56 % Amortisationszeit ab der ersten Goldförderung (vor Steuern) 1,3 Jahre Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow (vor Steuern) 277 Mio. A$ Durchschnittliches jährliches EBITDA 293 Mio. A$

Anmerkungen zu Tabelle 3: Die Bewertungskennzahlen sind zum Zeitpunkt der endgültigen Investitionsentscheidung (FID; angenommen am 30. September 2027) in realen australischen Dollar mit Stand November 2026 angegeben. Das Produktionsziel umfasst etwa 12 % vermutete Mineralressourcen, gemessen an den enthaltenen Unzen - siehe Fußnote 2 und den Warnhinweis in Anhang 1. Die C1-Cash-Kosten und die AISC beziehen sich auf eine verkaufte Unze; die AISC schließen Stilllegungs- und Sanierungskosten aus.

- ENDE -

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von PC Gold Limited genehmigt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter pcgold.com.au oder wenden Sie sich an:

Ashley Pattison

Executive Chair und CEO

E: info@pcgold.com.au

Paul Berson - Investor Relations

T: +61 (0) 421 647 445

E: paul@corporatestorytime.com

Über PC Gold

PC Gold Limited ist ein auf Gold ausgerichtetes Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das volle Potenzial seines Vorzeigeprojekts Spring Hill im Northern Territory zu erschließen. Mit einer gemäß dem JORC Code gemeldeten Mineralressourcenschätzung von 75,9 Mio. Tonnen mit 0,8 g/t Au, was 1,92 Mio. Unzen Au entspricht (bei einem Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au), einer ersten Erzreserve von 35,5 Mio. Tonnen mit 0,83 g/t Au, was 951.000 Unzen Au entspricht, einer soliden Bilanz und einem sehr erfahrenen Team verfolgt PC Gold eine klare Strategie, um Spring Hill in die Produktion zu überführen.

Das Projekt Spring Hill ist ein bedeutendes Goldsystem mit Mineralisierungen innerhalb erteilter Bergbaukonzessionen, für das bereits die Umweltgenehmigungen vorliegen, um mit dem Phase-1-Tagebaubetrieb und der Modernisierung des Untertagebaus zu beginnen. Das Unternehmen treibt Spring Hill durch Infill- und Erweiterungsbohrungen, Modernisierungsarbeiten und Bohrungen im Untertagebau sowie den Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie voran, wobei alle für die Entwicklung erforderlichen modifizierenden Faktoren parallel bearbeitet werden.

Erklärungen der sachkundigen Personen

Die Erzreserven und Mineralressourcen, auf denen das in dieser Mitteilung und in Anhang 1 dargestellte PFS-Produktionsziel basiert, sowie die aus diesem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten wurden von sachkundigen Personen gemäß den Anforderungen des JORC Code (2012) erstellt.

Erzreserven - Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Schätzung und Berichterstattung von Erzreserven für das Goldprojekt Spring Hill beziehen, basieren auf den von Herrn Daniel Donald zusammengestellten Informationen und Begleitunterlagen und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Donald ist Vollzeitmitarbeiter von Entech Pty Ltd und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Donald ist ein unabhängiger Berater, der vom Unternehmen für fachliche Dienstleistungen unter Vertrag genommen wurde, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Donald stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Mineralressourcen - Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die vorläufige Mineralressourcenschätzung vom Juli 2026 für das Goldprojekt Spring Hill beziehen, stammen aus der ASX-Mitteilung des Unternehmens mit dem Titel "Interim MRE Update Delivers 1.51 Moz Au at Spring Hill" vom 21. Juli 2026, die unter www.pcgold.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn Brian Fitzpatrick von Cube Consulting Pty Ltd erstellt, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP) ist. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der vorherigen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Mineralressourcenschätzung in der vorherigen Mitteilung basiert, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Explorationsergebnisse und metallurgische Untersuchungen - Die in dieser Mitteilung genannten Explorationsergebnisse und Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen stammen aus den ASX-Mitteilungen des Unternehmens vom 21. Juli 2026, 19. August 2026, 17. September 2026, 25. September 2026, 13. Oktober 2026 und 21. Oktober 2026. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen Bekanntmachungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Leitlinien, Prognosen, Schätzungen, Aussichten und Vorhersagen in Bezug auf zukünftige Angelegenheiten, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und erhebliche subjektive Beurteilungen sowie Annahmen über zukünftige Ereignisse beinhalten, die eintreten können oder auch nicht (zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "geht davon aus", "schätzt", "wird", "sollte", "könnte", "dürfte", "erwartet", "plant", "prognostiziert", "Ziel" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Verweise auf die Aktualisierung oder Aufwertung von Mineralressourcen- und Erzreservenschätzungen, Produktionsziele, prognostizierte Finanzinformationen, den Zeitplan für Studien, Genehmigungen, eine endgültige Investitionsentscheidung, den Baubeginn und die erste Goldförderung, dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Leistung herangezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die unter anderem Explorations- und Erschließungsaktivitäten, den rechtzeitigen Erhalt von Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, den Abschluss von Verträgen über die Erschließung, den Bau und die Inbetriebnahme des Projekts sowie die vorherrschenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen betreffen. Sie basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen der Geschäftsführung von PC Gold zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von PC Gold liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Die Plausibilität dieser Aussagen oder Annahmen wurde von keinem unabhängigen Dritten überprüft. PC Gold übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules erforderlich.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Diese Mitteilung enthält Finanzkennzahlen, die nicht gemäß den australischen Rechnungslegungsstandards (AASB) oder den International Financial Reporting Standards (IFRS) anerkannt sind (nicht-IFRS-konforme Kennzahlen), darunter NPV, IRR, Amortisationszeit, EBITDA, freier Cashflow, C1-Cash-Kosten, All-in Sustaining Cost (AISC) und Betriebskosten pro verarbeitete Tonne. Diese Kennzahlen dienen dazu, Investoren zusätzliche Einblicke in die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Spring Hill zu geben, wie sie in der PFS bewertet wurde. Sie stammen aus der Finanzmodellierung auf PFS-Ebene, wurden weder geprüft noch überprüft, sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht isoliert von oder als Ersatz für Informationen betrachtet werden, die gemäß AASB/IFRS erstellt wurden. Da die Kennzahlen aus der Modellierung auf Studienebene und nicht aus historischen Jahresabschlüssen abgeleitet werden, ist ein Abgleich mit AASB/IFRS-Kennzahlen nicht machbar. Die Zahlen für den NPV, IRR, die Amortisationszeit, das EBITDA und den freien Cashflow basieren auf den in dieser Mitteilung genannten Annahmen zum Goldpreis, reagieren empfindlich auf Änderungen dieser Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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