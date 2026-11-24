Zürich - Barry Callebaut expandiert in Indonesien. Der Zürcher Konzern baut eine dritte Schokoladenfabrik in dem südostasiatischen Inselreich. Das neue Werk in Karawang auf West-Java ergänze die bestehenden Schokoladenfabriken in Gresik und Rancaekek-Sumedang sowie die Kakaoverarbeitungsfabrik in Bandung, teilte der Schokoladenproduzent am Dienstag in einem Communiqué mit. Die kommerzielle Produktion solle im März 2029 anlaufen. Hintergrund für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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