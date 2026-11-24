Villigen - Am 25. November 1996 begann am Paul Scherrer Institut PSI alles mit einer Weltpremiere: Erstmals wurde ein Krebspatient mit Protonen mittels Pencil-Beam-Scanning behandelt, auch Spot-Scanning genannt. Dieser Erfolg prägt die Protonentherapie bis heute, denn inzwischen ist diese am PSI entwickelte Technik international Standard. Aber die Forschung am PSI geht weiter - mit dem Ziel, die Behandlung noch präziser, schonender und für mehr Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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