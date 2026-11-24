Karlsruhe - Ein Fitness-Tracker macht noch keinen Sportler. Trotzdem kann sich schon der Kauf wie ein erster Erfolg anfühlen. Jan Michael Rasimus, Leiter des Eye Tracking-Labors der DHBW Karlsruhe, erklärt, wie der Black Friday dazu verleitet, das Ich mit grossen Vorsätzen zu verbinden, und warum Werbung gezielt mit diesen Wunschvorstellungen spielt. Für Black Friday und Cyber Monday erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr Umsätze ...

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