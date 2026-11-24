Zürich - Der Dollar hält am Dienstagmorgen seine Gewinne vom Wochenauftakt weitgehend. Die kräftige Erholung der US-Aktienmärkte vom Montag hatte auch der amerikanischen Währung Auftrieb verliehen. In der Nacht auf Dienstag blieben die Kursbewegungen dagegen gering. Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8415 Franken und damit praktisch gleich viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Euro gibt er mit einem Kurs von 1,0910 nach 1,0904 geringfügig nach. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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