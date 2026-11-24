Zürich - EFG International hat in den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres weitere Neugelder angezogen. Der Gewinn lag unter Ausklammerung eines Sonderertrags ebenfalls über dem Vorjahr. Der Bank flossen im Zeitraum von Januar bis Oktober insgesamt Neugelder in Höhe von 9,2 Milliarden Franken zu, wie sie am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Wachstumsrate von 6,0 Prozent, womit das obere Ende der Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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