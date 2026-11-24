Ein Schachspiel auf höchstem Niveau kann schon mal einige Stunden dauern. Er liebe das, sagt Weltmeister Dommaraju Gukesh. Und erklärt, was hinter seiner auffälligen Angewohnheit am Brett steckt. Der indische Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh, 20, schliesst während seiner stundenlangen Spiele gern minutenlang die Augen. In einem Interview hat er seine auffällige Angewohnheit nun mit viel Augenzwinkern erklärt. «Na ja, es gibt nicht viel zu sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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